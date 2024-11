Magaly Medina inició su programa del miércoles 27 de noviembre visiblemente indignada por las recientes declaraciones del argentino Christian Zuárez tras su llegada al Perú. Como se sabe, el exnovio de Laura Bozzo recogió el premio Martín Fierro que ‘Hablando Huevadas’ ganó en la categoría Mejor Canal de Streaming, ya que Jorge Luna y Ricardo Mendoza no asistieron al evento.

Este hecho generó críticas de los comediantes, quienes cuestionaron por qué Zuárez reclamó la estatuilla en su nombre. Magaly se sumó a las críticas, condenando la acción del argentino. Sin embargo, el extranjero, en declaraciones a los medios, respondió a Medina calificando su programa como “el número 1 en basura de la televisión”.

¿Qué le contestó Magaly Medina a Christian Zuárez?

Magaly Medina presentó en su programa las polémicas declaraciones de Christian Zuárez, quien afirmó: “Ella estuvo presa y no aprende todavía, por eso hay que darle un estate quieto. Yo tengo un nombre y, para ella, soy un mantenido. Para mí, hoy por hoy, tiene el programa número uno en basura de la televisión porque está destruyendo familias. Esto último que pasó me dolió muchísimo. Por eso vine a Perú, porque aquí comienza una lección para Medina. Esto se acaba, se acaba porque tiene que acabar”. Tras escuchar atentamente, la ‘Urraca’ no dudó en responderle en vivo.

“¡Caramba! Va a venir un argentino NN, que nunca brilló ni hizo nada en este país, a decirme que me va a dar un estate quieto. ¿Quién se cree para afirmar que esto se acaba porque él dice que tiene que acabar en la televisión de mi país? ¿Qué me va a enseñar él? Hay gente que, en su mediocridad, se cree importante y piensa que puede venir a dictarnos qué programa debemos hacer”, dijo de manera tajante la ‘urraca’ en un inicio.

“No será un Christian Zuárez cualquiera quien me diga qué hacer. Ni Laura Bozzo, su exnovia, le hacía caso, y ahora él pretende venir a darme órdenes. ¿Programa basura me dice? Pues programa basura número uno era el que hacía Laura, y parece que ya se olvidó", sentenció Medina.