Rosángela Espinoza respondió a las críticas sobre su permanencia en ‘Esto es guerra’, en lugar de dedicarse a su carrera universitaria. Recordemos que la modelo culminó sus estudios en Marketing en 2021 y recibió su licenciatura el año pasado, lo que ha generado interrogantes sobre su decisión de continuar en el reality a pesar de tener un título.

Rosángela Espinoza ignora a sus ‘haters’



En entrevista con las cámaras de ‘Más espectáculos’, Rosángela Espinoza se defendió de sus detractores, que constantemente le recuerdan que no ejerce su carrera universitaria y continúa siendo una chica reality en ‘Esto es guerra’.

“¿Qué? ¿No puedo trabajar en varios sitios? Aparte, es mi vida, son mis decisiones y amo estar aquí en el programa, lo estoy disfrutando muchísimo. El cariño del público me llena de energía y me apasiona muchísimo lo que hago (...) no significa que solamente me dedique a esto, ¿no? Es otro ingreso que, para mí, significa mucho porque con este ingreso pago ciertas cosas e invierto en otras cosas y bienvenido sea, ¿no?”, señaló tajantemente.

En esa misma línea, la ‘Chica selfie’ dejó en claro que sí ejerce su carrera de Marketing, a diferencia de lo que muchos creen y piensan que solo está en ‘Esto es guerra’.

“¿Qué puedo decir? No conocen exactamente mi vida privada y tampoco tengo que estar ventilando todo. Yo, hoy en día, estoy manejando un proyecto de Marketing Digital, Growth Marketing, que es mi especialización, entonces no voy a estar contando todas mis cosas tampoco, ¿no?”, añadió.



Rosángela Espinoza revela que no le afectan las críticas



Rosángela Espinoza ya está acostumbrada a ser objeto de controversia por sus comentarios incisivos en el reality, por lo que sentenció que a este punto de su vida ya las críticas no le generan ninguna molestia.

“Las críticas son parte de, son parte del mundo donde vivo y soy fuerte para ello, y ha llegado un punto de mi vida que no me afectan las críticas. No somos perfectos, yo no soy perfecta, obviamente cometo errores y de hecho la gente va a hablar, ¿no?”, concluyó.