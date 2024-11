Tras el fuerte altercado entre Rosángela Espinoza y Karen Dejo en ‘EEG’, cuando ambas se lanzaron fuertes críticas en vivo, la ‘chica selfie’ no dudó en resaltar que era licenciada. Ante ello, Magaly Medina no pudo evitar reírse cuando la modelo sacó en cara su licenciatura para evitar ganar la discusión, a pesar de que no ejerce su carrera para nada.

Magaly Medina se burla de Rosángela Espinoza



En una de las últimas ediciones de ‘EEG’, Rosángela Espinoza se enfrentó con Karen Dejo al mencionarle que ya era tiempo de que se jubilara y, no contenta con eso, le sacó en cara su título universitario, una carrera que no ejerce al continuar en el reality. “Karen, discúlpame, pero estás hablando con una licenciada”, mencionó la modelo.

Fue así que Magaly Medina, en su programa, no dudó en reaccionar a la pelea entre Rosángela Espinoza y Karen Dejo, dejando entrever que el comentario de la ‘chica selfie’ fue totalmente desubicado, ya que no ejerce su carrera universitaria al seguir trabajando en el reality y no buscar un trabajo vinculado a su profesión.

“Eso sí fue un chiste, eso de: ‘estás hablando con una licenciada de la universidad’. No te sirve de nada, para nada tu título, mi hijita. Por las puras te quemaste las pestañas porque tienes bien colgado tu título, llenándose de telarañas”, aseguró la ‘Urraca’ entre risas.



Magaly Medina sobre las participantes de ‘EEG’



Por otro lado, Magaly Medina destacó que todas las participantes llevaban varios años en ‘EEG’, por lo que están en la misma situación que Rosángela Espinoza. La periodista recordó que las jóvenes han intentado triunfar fuera del programa, pero siempre terminan regresando y creando problemas para mantenerse vigentes.

“Todas han fracasado cada vez que han salido de Esto es Guerra, cuando han intentado hacer una carrera independiente. Todas han fracasado, así que mírense, no tienen que censurarse una a la otra, todas están en el mismo nivel, todas”, concluyó la conductora.