En cada nuevo evento oficial, la presidenta Dina Boluarte se muestra con un rostro más rejuvenecido. Los procedimientos estéticos a los que se ha sometido no son un secreto, así como el nombre de su médico cirujano personal, el doctor Mario Cabani. Lo que sí era una información oculta, era el vínculo que la actual presidenta de EsSalud, María Elena Aguilar, tenía con la Clínica Cabani.

De acuerdo con la investigación realizada por el dominical 'Panorama', Boluarte no solo habría encontrado la belleza en el centro estético de Cabani, sino también a la persona que le otorgaría uno de los cargos más importantes del Gobierno.

Presidenta de EsSalud ocultó su trabajo en la Clínica Cabani

En octubre de 2023, María Elena Aguilar fue nombrada presidenta de EsSalud, contando con la firma de la propia Dina Boluarte. Previo a este cargo, ya venía de ser viceministra de Salud por el actual gobierno.

Si bien esta información, María Elena la detalla en su declaración jurada, hay un trabajo que omitió y que, según 'Panorama', le habrían ayudado a lograr sus dos últimos cargos dentro del Estado.

En su declaración jurada de intereses, cuando se le pregunta por sus empleos en el sector público y privado, la presidenta de EsSalud omite por completo su trabajo en la Clínica donde Dina Boluarte se ha realizado más de un procedimiento estético.

Los documentos que confirman que María Elena Aguilar trabajó en Clínica Cabani

La Unidad de Investigación de Panorama ha accedido a tres documentos que confirmarían el vínculo laboral. Pero previo a eso, los periodistas llamaron a la clínica preguntando si la doctora continuaba trabajando en el lugar.

"Eh, no, ya no se encuentra acá, pero si sé que todavía se mantiene en contacto con el doctor", responde la recepcionista, para luego, ante la interrogante de si la doctora realizaba tratamiento invasivo, dijo: "No podría decirle cuál es la especialidad de la doctora Aguilar".

PUEDES VER: Gobierno se mantiene firme en la compra de 24 aviones de guerra

Cabe precisar que la relación entre la presidenta de EsSalud y el cirujano de Dina Boluarte viene desde familia, pues María Elena sería amiga de promoción de Liliana Cabani, hermana del cirujano. Esta amistad habría sido lo que otorgó a Aguilar la oportunidad de pertenecer a la Clínica Cabani durante varios meses.

Pero ahí no acaban los vínculos y "favores", pues una vez que Aguilar ocupó el puesto de presidenta de EsSalud, se conoció que su hijo, Dante García Aguilar, quien recientemente obtuvo el título universitario de administrador, giró dos órdenes de servicio al Proyecto Especial Legado de la presidencia del Consejo de Ministros por S/6.000, este año 2024.