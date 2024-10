Marisol se arrepiente y pide perdón a su hijo por echarlo de casa tras embarazar a su novia

La famosa cantante de cumbia, Marisol, conmovió a todos al publicar un emotivo mensaje en redes sociales dedicado a su hijo mayor, York Núñez, a quien le pidió perdón por haberlo echado de casa tras confesar que sería padre al embarazar a su novia, Elita Echegaray.

En 2023, la cantante recibió la inesperada noticia de que su primogénito de 26 años la convertiría en abuela, algo que no tomó con agrado, ya que tenía otros planes para él, incluyendo una maestría en el extranjero que estaba por comenzar. Esta experiencia la compartió en el podcast de YouTube de Verónica Linares. A pesar de la molestia inicial, el nacimiento de su nieto fue el catalizador para que madre e hijo lograran reconciliarse.

Marisol le pide disculpas a su hijo York Núñez

Con total franqueza, Marisol compartió un emotivo mensaje dirigido a su hijo mayor. La cantante abrió su corazón y expresó sus sentimientos a través de sus redes sociales. “A mi hijo, el mayor, perdón por todos los errores que pude cometer contigo, pero fuiste tú quien me enseñó a ser madre”, se lee en un primer instante.

“Perdón por exigirte en algún momento que seas más adulto, cuando la adulta siempre fui yo. Nunca supiste la fuerza y el apoyo que me diste aún con tu corta edad. Hoy, siendo todo un hombre, tal vez, entiendas que fuiste quien más me enseñó en la vida. Te amo hijo”, le escribió Marisol, de 44 años, en Instagram.

Publicación de Marisol hacia su hijo York Núñez. Foto: Instagram

¿Cuál fue la reacción de York Núñez tras la publicación de Marisol?

La emotiva dedicatoria de Marisol sorprendió a su hijo York Núñez, quien está en una relación con Elita Echegaray y es padre de un bebé. York le respondió con un mensaje sincero: “Tanta prisa por crecer y ahora, por el trabajo, ni te veo, mamá”.

Anteriormente, el también influencer había trabajado vendiendo productos en redes sociales. Pero ahora ha vuelto a su carrera como ingeniero de sonido. En sus últimas publicaciones de Instagram, se le puede ver colaborando con diversos grupos de cumbia, incluido el de su madre, ‘Marisol y la Magia del Norte’.

York Núñez le dice a Marisol que se convertirá en padre

Marisol, apodada la 'Faraona de la Cumbia', reveló detalles del conflicto con su hijo durante una entrevista con Verónica Linares. La cantante admitió que la noticia de ser abuela la dejó en shock, ya que había previsto que su hijo continuara con una maestría en el extranjero.

PUEDES VER:Yolanda Medina pide disculpas tras protagonizar FUERTE PELEA con Marisol en la radio

“Él me dijo que tenía que hablar conmigo y cuando lo veo llorar se me quitó el sueño. Cuando mi corazón se va poniendo frío, me quise morir. Voy a ser abuela. No lo asimilo hasta ahora”, compartió la ‘Faraona de la Cumbia’.

“Le dije que termine la maestría, por qué no se esperó un año. Cuando me lo dijo, sentí que se me caía el corazón. Le dije que no me quiere porque hizo eso. Yo no lo voy a apoyar. Le dije: ‘coge lo que tengas que coger y te vas de mi casa. Mi mamá se moría, se desmayó’. Lo boté de mi casa, tiene que aprender. Se lo advertí siempre. Él tiene que aprender”, contó muy mortificada hace un año.