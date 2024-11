La competencia en 'El gran chef famosos' vivió uno de sus momentos más tensos el martes 19 de noviembre, cuando un desacuerdo entre Tito Vega y Alejandra Baigorria desencadenó una polémica que generó controversia en redes sociales. El incidente ocurrió mientras los participantes enfrentaban un desafío culinario, y terminó con la empresaria visiblemente frustrada y abandonando el set del programa.

Tito Vega, recordado por su papel en la telenovela 'Pituca sin lucas', fue señalado como responsable de la incomodidad de Baigorria al utilizar un electrodoméstico que, según las reglas del programa, le correspondía a ella. En respuesta, el actor peruano utilizó sus redes sociales para dar su versión de los hechos, negando cualquier mala intención y señalando que todo pudo haberse resuelto con comunicación.

Tito Vega se pronuncia tras polémica con Alejandra Baigorria

Luego de recibir una avalancha de críticas en redes sociales, Tito Vega compartió su postura sobre el conflicto con Alejandra Baigorria, que se originó por la falta de licuadoras disponibles durante una prueba culinaria. "Lamento mucho lo sucedido, nunca hubo mala intención de mi parte, solo buscaba optimizar el tiempo (...) en situaciones extremas hay que saber resolver, me dijeron que no es la primera vez que algo así sucede y me apena haberme visto envuelto en esta situación", indicó en su cuenta de Instagram.

Tito Vega rompe su silencio en redes sociales. Foto: Captura Instagram.

Además, mediante su cuenta de 'X', subrayó que estaba concentrado en su plato, por lo que no notó que Baigorria enfrentaba problemas. El intérprete también sugirió que una conversación directa podría haber evitado la controversia: “Es verdad que no lo hice con mala intención y, en todo caso, [Baigorria] debió pedírmela. Yo estaba tan enfocado en mi plato que ni cuenta me di que ella no la tenía”.

¿Qué pasó con Alejandra Baigorria en 'El gran chef famosos'?

El conflicto se desató cuando Alejandra Baigorria, quien luego fue aconsejada por Nelly Rossinelli, intentaba preparar una mayonesa como parte de su receta, pero se dio cuenta de que no había licuadoras disponibles en su estación. Al observar la zona de trabajo de Tito Vega, notó que él tenía dos licuadoras, una de las cuales, según las reglas del programa, le pertenecía.

Alejandra Baigorria se frutró en plena competencia. Foto: Captura Latina

Visiblemente molesta, Baigorria reclamó en cámara: “No hay licuadora y acabo de ver que Tito tiene dos licuadoras. Tiene mi licuadora”. Aunque la producción le sugirió lavar una de las licuadoras para usarla, la empresaria consideró injusta la situación y expresó su frustración con palabras contundentes: “A mí esas cosas sí me parecen injustas. Ahora se jod... porque yo voy a coger cuatro de cada cosa y a mí nadie me va a decir ni mie..., ni mie...", exclamó la empresaria.