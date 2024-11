La empresaria y figura televisiva Alejandra Baigorria vivió un episodio muy triste en la reciente gala de ‘El Gran Chef Famosos: La Academia’, mientras se definía qué participantes avanzarían a la gran final. Durante la competencia, la también influencer no pudo completar su platillo (una Paella) debido a la falta de implementos de cocina, lo que desató su frustración y desencadenó una reacción inesperada en pleno programa.

A pesar de que la producción le dio la ayuda respectiva para solucionar su problema, el resultado no fue el esperado por ella. Totalmente alterada, lanzó una fuerte declaración: “Yo me voy a coger 4 unidades de cada cosa y a mí nadie me va a decir ni mierd…”. Posteriormente, en un momento de desahogo emocional, la empresaria rompió en llanto y abandonó el set del reality culinario y no presentó su plato para la evaluación del jurado.

Nelly Rossinelli reaccionó a la conducta de Alejandra Baigorria

Los jurados Javier Masías y Nelly Rossinelli evaluaron los platillos de los concursantes en 'El Gran Chef Famosos', destacando, ante sorpresa de todos, el de Alejandra Baigorria. Consideraron que era más sabroso que el de sus compañeros, a pesar de que ella no lo presentó. Sin embargo, la llamada ‘madre de los pericotitos’ criticó la actitud de la empresaria por abandonar la competencia sin presentar su platillo, aunque reconoció su talento en la cocina, resaltando la importancia de la actitud en esta etapa del reality.

“Pudo haber tenido un buen desempeño, pero Ale no presentó, así que lamentablemente esta competencia trata de cocina, pero también de actitud”, manifestó en un principio. “Ya hemos hablado de que si acá no tienes una cabeza fría en esta competencia a estas alturas no vas a poder seguir avanzando. Todos podemos tener momentos de frustración, pero si dejas que te gane a lo que estás haciendo en la mesa, no puedes seguir avanzando”, compartió Rossinelli.

Nelly Rossinelli es uno de los jueces del reality culinario 'El gran chef famosos: la academia'. Foto: Instagram.

Asimismo, el conductor de ‘El Gran Chef: Famosos’, José Peláez, comentó que la reacción de Alejandra Baigorria fue totalmente exagerada. “Son cosas que pasan en esta competencia. Te agarran tu licuadora, pero tampoco es un drama tan grande limpiar un vaso de licuadora”, comentó Peláez.

Alejandra Baigorria se enfada en ‘El gran chef famosos’: lanza grosería y se va del programa

El último episodio de ‘El Gran Chef Famosos’ estuvo marcado por un momento de alta tensión protagonizada por Alejandra Baigorria. Durante un desafío culinario decisivo, la empresaria de Gamarra mostró su frustración ante las dificultades del reto y dejó escapar una fuerte lisura que sorprendió tanto a los jueces como a sus compañeros.

Nadie me va a decir ni m...", expuso segundos antes de irse del set de televisión. La actitud tajante de Baigorria no pasó desapercibida en redes sociales, donde rápidamente se desató una ola de críticas hacia la empresaria. Muchos usuarios compararon este incidente con su trayectoria en ‘Esto es guerra’, señalando que su carácter impulsivo volvió a salir a la luz en su participación en el reality culinario.

"Ella cree que todavía sigue en los guerreritos", "se le vio la verdadera cara a la Baigorria", "no puedes hacer eso, es un programa familiar", fueron alguno de los comentarios que se leen en redes.