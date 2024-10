Dayanita, la actriz cómica peruana, ha tenido varias relaciones amorosas que han captado la atención del público. Una de sus relaciones más recientes fue con Brayan Taipe, un comediante, con quien convivió por varios meses. Sin embargo, en 2023 ambos confirmaron su ruptura a través de redes sociales, aclaró que la separación fue de mutuo acuerdo​. Antes de Taipe, Dayanita también estuvo vinculada con otros personajes del mundo artístico.

En 2021, se especuló sobre un romance con el tiktoker Brayan 'Flow', aunque esta relación tampoco prosperó​. Además, en diversas entrevistas, Dayanita ha compartido detalles sobre sus experiencias amorosas, incluido su gusto por personas mayores, llegó a tener una relación con un hombre de 62 años en el momento que ella tenía 17, según lo que reveló en 'El valor de la verdad'.

Dayanita y el misterioso regalo que despierta rumores de romance

A través de su cuenta de Instagram, Dayanita, integrante de ATV, sorprendió a sus seguidores al compartir una curiosa publicación. En esta ocasión, reposteo una imagen que el usuario @leanbadboy, quien se identifica como Miguel Rubio, publicó en su perfil.

La imagen muestra un ramo de Hotwheels, y en su mensaje, Rubio expresó: “Miren lo que me acaba de llegar”, acompañado su comentario con emojis. Además, agradeció con un “Gracias, amor” y un emoji de corazón rojo, etiquetado a Dayanita en la publicación.

Dayanita comparte una peculiar fotografía en redes sociales. Foto: Instagram/Dayanita

Por su parte, la ex pareja de ‘Topito’ reaccionó a la publicación de Rubio con un mensaje que dice: “Conmigo nunca serás espectador”. Este intercambio ha generado especulaciones sobre la posibilidad de un vínculo entre ambos. Sin embargo, hasta el momento, la cómica no ha confirmado si mantiene o no una relación amorosa formal.

En cuanto al curioso hombre que ha llamado la atención, Miguel Rubio, conocido en Instagram como @leanbadboy, se presenta como cantante, actor, modelo y mánager, lo que añade un toque intrigante a la situación.

Dayanita anunció el fin de su relación con Brayan Taipe

La popular creadora de contenido Dayanita sorprendió a sus seguidores al anunciar, a través de su cuenta oficial de Instagram, que había terminado su relación sentimental con Brayan Taipe. En su mensaje, Dayanita se dirigió directamente a la opinión pública para dejar en claro que la decisión había sido tomada de mutuo acuerdo.

"Quiero hacer de conocimiento público el fin de mi relación sentimental con el señor Brayan Taipe", expresó Dayanita en su publicación. Además, agradeció el tiempo que compartieron juntos y destacó la importancia de respetar su decisión. "Y espero que ya no noss vinculen de ahora en adelante", agregó, solicitó que se respetara su privacidad y la de su expareja.

Dayanita compartió publicación a través de su red social. Foto: Instagram/Dayanita

¿Cuánto tiempo estuvieron juntos Dayanita y Brayan Taipe?

Dayanita y Brayan Taipe mantuvieron una relación cercana y visible en redes sociales durante varios meses. Ambos compartieron diversos momentos juntos, lo que permitió a sus seguidores ser testigos de su evolución como pareja. Aunque no especificaron exactamente cuánto tiempo estuvieron juntos, sus publicaciones y muestras de afecto indicaron una relación estable y comprometida.

La relación de Dayanita con Brayan Taipe fue un tema recurrente en la farándula peruana, especialmente consideró las anteriores relaciones de la actriz, que habían sido objeto de controversia. A pesar de las críticas, Dayanita mostró una faceta más personal y emotiva con Taipe, quien pareció ser un apoyo constante en su vida.