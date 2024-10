La actriz cómica Dayanita hizo una aparición en la más reciente edición de 'Magaly TV, la firme', donde deslumbró con su nueva figura y presentó a su nuevo galán, un imitador del famoso cantante colombiano Maluma. Durante la entrevista, Magaly Medina no perdió la oportunidad de preguntarle sobre varios aspectos de su vida personal y profesional, generando momentos de gran interés para los espectadores.

Dayanita le confiesa a Magaly Medina que incursionará en el canto

Además de hablar sobre su nueva relación, Dayanita sorprendió al revelar que ha decidido incursionar en el mundo de la música. Contó que se ha inscrito en clases de canto y está trabajando arduamente para mejorar su talento vocal. Para deleite del público y de la conductora, incluso se animó a dar una pequeña demostración en vivo de lo que ha aprendido hasta ahora, mostrando una faceta desconocida de su carrera artística.

En la entrevista con Magaly, Dayanita reveló que no estaba muy segura de dar ese paso, pero que su pareja, el 'Maluma peruano', la animó. Además, destacó que han grabado juntos y que en el primer show cómico en solitario de Dayanita tuvieron la oportunidad de cantar juntos en el escenario. "Estábamos en el show y estaba con nervios porque era la primera vez que me presentaba sola en un escenario; yo estaba acostumbrada a presentarme con otra persona (su expareja, 'Topito'). Ahí es donde él me dice, 'Tranquila, yo ingreso y te presento.' Él entró, cantó dos o tres temas y animó a la gente, ahí fue donde ingresé al escenario."

Luego, la pareja se animó a interpretar juntos una canción frente a Magaly, quien llenó de elogios a su 'ahijada' Dayanita. Además, la influencer bromeó diciéndole a la 'urraca': "Mejor no te digo dónde estoy estudiando para que no hables," haciendo referencia a las críticas que la conductora le ha hecho a Milett Figueroa, causando la risa de Magaly. Agregó que empezó con sus clases de canto y con su habitual humor añadió que no entendía nada: "A mí me dicen que no baje en La menor y yo no sé qué es eso."

Dayanita presenta a su nuevo galán: El 'Maluma peruano'

La talentosa Dayanita regresó a 'Magaly TV, al firme' con su pareja, y Magaly Medina no dudó en reclamarle al instante por haberla "estafado". Según la conductora del programa, su ahijada le había dicho que ya no se volvería a enamorar y que iba a salir con varios, siempre y cuando no sean peruanos. "Ojo, me dijiste puro extranjero y yo dije: 'Vaya, mi Dayanita es de las mías'", expuso.

Dayanita y su nuevo galán. Foto: captura ATV

Tras ello, la actriz de 'JB en ATV' aclaró que ella misma se había confundido con su galán, pues pensó que él era extranjero, cuando en realidad solo había viajado a otros países. "Yo pensé que era colombiano, en su momento me estafó", afirmó entre risas. Magaly agregó que su ahijada seguro había pensado que su galán era de Colombia solo porque imitaba a Maluma.

Posteriormente, Dayanita agregó que recientemente ha formalizado su relación con su pareja, aproximadamente a finales de septiembre, mientras se recuperaba de sus múltiples operaciones estéticas.