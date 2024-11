La presentadora de televisión Magaly Medina, conocida por su carácter directo y estilo único en el periodismo de espectáculos, celebró recientemente una exclusiva fiesta en su mansión ubicada en La Molina, Lima. A través de su cuenta oficial de Instagram, compartió con sus seguidores los detalles de este evento privado, en el que ella y su esposo, Alfredo Zambrano, fueron los anfitriones. La fiesta se llevó a cabo en el jardín de su residencia, donde un toldo cubría toda la extensión, decorada con elegancia para una recepción de ensueño.

Magaly Medina celebra lujosa fiesta para Alfredo Zambrano

La fiesta, realizada el 14 de noviembre, se destacó por su decoración temática en colores primaverales, donde los tonos verde pastel y las flores naturales jugaron un papel protagónico en cada mesa. La 'Urraca' eligió estos colores para darle un toque fresco y sofisticado a la celebración, creando un ambiente perfecto para sus invitados. Además, la fiesta comenzó con un almuerzo para sus amigos y familiares cercanos, quienes pudieron disfrutar de un espacio cuidadosamente preparado y lleno de detalles que reflejaban el estilo elegante y refinado de la pareja.

Para amenizar el evento, la conductora de televisión montó un pequeño estrado en el jardín, donde se encontraban dispuestos los instrumentos musicales de la agrupación encargada de brindar música en vivo a los asistentes. Al pie del escenario, una pista de baile y una barra libre ofrecían a los invitados un ambiente acogedor y de entretenimiento. Entre los asistentes al evento se encontraban figuras reconocidas como el torero Antonio Pavón y su pareja, quienes compartieron la celebración con los anfitriones y otros invitados destacados.

Magaly Medina responde a los cuestionamientos sobre su fortuna

Días antes de esta exclusiva celebración, Magaly Medina se había pronunciado en sus redes sociales sobre las críticas recibidas en relación con su patrimonio y estilo de vida. En un video compartido con sus seguidores, la periodista afirmó: “Hay gente que últimamente está queriendo tirarme un barro, que yo soy una integrante de una organización criminal que mi plata la consigo por métodos túrbios, que en vez de lavar ropa estoy lavando no sé qué”. Medina continuó defendiendo su trayectoria en los medios y la honestidad con la que ha trabajado durante años.

En la misma publicación, añadió: “A mí me pueden voltear, revisar de pies a cabeza y siempre van a encontrar que lo que muestro y aquello que llaman mis signos exteriores de riqueza, me los he ganado con el sudor de mi frente, trabajando decentemente”. Con esta contundente declaración, Magaly defendió la transparencia de su carrera profesional y la procedencia de su fortuna, que le ha permitido organizar eventos y disfrutar de un estilo de vida lujoso junto a Alfredo Zambrano.