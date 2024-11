La cantante Pamela Franco vivió un tenso momento en su presentación en un festival de Moquegua, cuando los asistentes tuvieron que esperar más de media hora para verla en el escenario. La intérprete tenía programado su show a las 4 de la tarde, pero solo los integrantes de su orquesta aparecieron en escena. La demora provocó que el público comenzara a quejarse a través de las redes sociales, generando una ola de comentarios, muchos de ellos especulando sobre las razones detrás de la tardanza. El ambiente se cargó de tensión, sobre todo porque el evento también contó con la participación de Karla Tarazona y Christian Domínguez, quienes también eran artistas invitados.

Pamela Franco demora en presentar su show

El retraso en la salida de Pamela Franco no pasó desapercibido para el público, que comenzó a expresar su malestar. Los asistentes, que habían llegado para disfrutar de su música, se encontraron con la incertidumbre cuando la cantante no aparecía. Aunque los músicos de su orquesta ya estaban en escena, los espectadores se impacientaron y comenzaron a quejarse, reflejando su descontento en redes sociales. Entre los comentarios enviados al perfil de Samuel Suárez en Instarándula, se escucharon frases como: "Media hora ya, y no sube", "Ya es hora" y "El colmo, la orquesta de Pamela, sin Pamela".

El ambiente se tornó aún más tenso cuando algunos especularon que la demora de Franco podría haber sido una táctica para evitar coincidir con Karla Tarazona. Aunque Tarazona no fue la encargada de presentar a la orquesta de Franco, su presencia en el evento y los rumores sobre su reconciliación con Christian Domínguez hicieron que muchos asistentes pensaran que la cantante quería evitar encontrarse con la animadora. La falta de interacción entre ellas, sumada a la desaparición de Karla durante el evento, solo aumentó las sospechas.

Karla Tarazona revela el motivo de su desaparición en el escenario

Sin embargo, minutos más tarde, Karla Tarazona aclaró la situación con respecto a su salida del escenario. A través de un mensaje directo a Samuel Suárez, Tarazona explicó que se había retirado del escenario porque debía prepararse para su siguiente presentación con La Gran Orquesta Internacional, la cual es liderada por Christian Domínguez. Karla compartió una selfie con él y comentó: "Jaja me fui a cambiar para mi segundo turno, ahora me toca subir con La Gran Orquesta".

Además, un video que circuló por redes sociales mostró a Pamela Franco bajando directamente de su auto y subiendo al escenario sin hacer ningún tipo de interacción con el resto del evento. Este gesto no pasó desapercibido para los usuarios, quienes interpretaron este comportamiento como una señal de que Franco no quería cruzarse ni con Domínguez ni con Tarazona, alimentando aún más los rumores de tensión entre ellas.