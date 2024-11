En el mundo del espectáculo peruano, Karla Tarazona suele ser protagonista tanto por su vida pública como por sus comentarios, siempre directos y sin rodeos. Esta vez, la conocida conductora y presentadora se refirió a Pamela Franco, lo que generó revuelo tanto en redes sociales como en medios dedicados a la farándula. Sus declaraciones no pasaron desapercibidas, y Tarazona no dudó en defender su reputación con un mensaje que rápidamente llamó la atención de sus seguidores y de aquellos interesados en el siempre convulso ámbito de la televisión nacional.

La reciente interacción entre Karla Tarazona y Pamela Franco reabrió temas pasados que involucran a figuras del entretenimiento peruano y sus relaciones amorosas. En medio de las especulaciones, Tarazona fue tajante y le mandó una fuerte indirecta a la cantante al afirmar que nunca fue señalada como “la otra” en sus relaciones ni tampoco como “clandestina”.

PUEDES VER: Karla Tarazona LE DICE DE TODO a Pamela Franco por insinuar INFIDELIDAD a Rafael Fernández con Christian Domínguez

¿Qué le dijo Karla Tarazona a Pamela Franco?

En una entrevista exclusiva para las cámaras de ‘Amor y fuego’, Karla Tarazona expresó su postura de manera contundente y dejó en claro que en ninguna relación se la ha visto como “clandestina” o “la otra”, en clara referencia a Pamela Franco. Tarazona, conocida por su franqueza, respondió a las indirectas de la cumbiambera sin rodeos y aseguró que siempre fue respetuosa de las relaciones.

“Jamás se me ha conocido como la otra, nunca, siempre he tenido un respeto. En la época que estaba con este señor (Rafael Fernández), yo ni contacto tenía con Christian para evitar problemas porque era el pan de cada día. Entonces, le dejé de hablar y él tenía contacto con la nana para evitar problemas”, aseveró Tarazona.

Pero eso no fue lo único, ya que, tras ser consultada sobre si sería la ‘clandestina’ de alguien, respondió que no de forma contundente. “No, mi amor, no. Cachuda he sido, sí, pero clandestina no”, apuntó la conductora de ‘Préndete’ en lo que sería una indirecta para Pamela Franco.

¿Karla Tarazona tuvo algún vínculo con Pamela Franco?

Por otra parte, Karla Tarazona señaló que nunca ha tenido mayor comunicación con Pamela Franco, ya que solo pudo compartir con ella en tres oportunidades, aunque sin generar mayor vínculo. Asimismo, la conductora agregó que su hijo con Christian Domínguez sí conoce a la cantante y añadió que no tiene problemas con ella.

“No me cayó ni bien ni mal, no perteneció a mi círculo, no hemos vinculado mucho, mi hijo sí ha salido con ella y yo siempre dije que mientras mi hijo esté bien y no me diga: ‘Mamá me hicieron o pasó algo’, yo siempre he dicho que no voy a tener problemas con nadie. Ella a mí no me ha hecho nada ni yo le hice nada a ella”, declaró.