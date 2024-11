Jonathan Sarmiento Llanto, conocido en el ámbito artístico como John Kelvin, fue puesto en libertad debido a la ausencia de su expareja, Glenda Rodríguez, en la audiencia de cámara Gesell. La joven había denunciado al cantante el pasado viernes por agresión física; sin embargo, al no presentarse a dar su testimonio, la defensa del cantante informó que esta ausencia fue considerada motivo suficiente para su liberación.

Luego de que el abogado de John Kelvin alegara que el cantante era "una víctima" de las "agresiones mutuas" que hubo entre Glenda Rodríguez y él, nos comunicamos con Liz Méndez, directora del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán para conocer su postura sobre este tópico que afecta a tantas mujeres violentadas en nuestro país.

John Kelvin no es ninguna víctima, es un agresor

La República se comunicó Liz Méndez, quien hizo énfasis en la situación crítica que vive nuestro país en lo referente a la violencia contra la mujer y como, casos como el de John Kelvin, solo provoca que las víctimas se sientan más indefensas.

"El término de 'agresiones mutuas' no existe, no está tipificado, pero lamentablemente es algo que los abogados suelen usar para beneficiar al agresor", declaró la directora del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán. "El MIMP brindó más de 67 000 atenciones en 2024 a través de los Centros Emergencia Mujer, además, hasta agosto de este año, teníamos 118 feminicidios en el Perú... Este caso (el de John Kelvin) es una prueba de todo lo que no se debería hacer. Además, ¿en qué posición nos deja a nostras, sabiendo ahora que hay un agresor probado libre en las calles", acotó.

Canales de ayuda

Si eres o conoces a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”.

Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).