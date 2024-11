Glenda Rodríguez, pareja del cumbiambero John Kelvin desde hace un año y cuatro meses, volvió a denunciar al cantante por agresión física. La joven afirmó que fue golpeada en el rostro y en varias partes del cuerpo. La intervención policial ocurrió la mañana de este viernes 8 de noviembre en el hotel New Lima, ubicado en el distrito de San Martín de Porres (SMP).



John Kelvin fue denunciado otra vez por Glenda Rodríguez



John Kelvin, quien estuvo en prisión por agredir a su expareja Dalia Durán, ha sido nuevamente detenido por una acusación similar. Glenda Rodríguez, actual pareja del cantante de cumbia, presentó la denuncia en la comisaría Sol de Oro. Según reportes, el artista fue llevado esposado para realizarse un examen con el médico legista antes de regresar a la Fiscalía.



¿Qué dijo Glenda Rodríguez sobre John Kelvin?



En una breve declaración a ‘Exitosa Noticias’, Glenda Rodríguez confirmó la agresión. “Sí, me ha golpeado, mira mi cara, estoy toda golpeada”, expresó visiblemente afectada. Además, aclaró que el episodio de violencia no ocurrió en su hogar y reveló que la pareja lleva un año y cuatro meses de relación. “Hombres así no sirven”, sentenció Rodríguez, visiblemente afectada.

Glenda Rodríguez negó haber agredido a John Kelvin



Al salir de la comisaría, Glenda Rodríguez fue abordada por la prensa local y negó haber agredido al cantante de cumbia John Kelvin. La bailarina, que también estaba enmarrocada, aseguró que solo actuó en defensa propia, mientras lloraba al mostrar los golpes en su rostro.

Este no es el primer episodio de violencia que enfrenta el cantante de cumbia. Rodríguez había denunciado previamente a Jhonathan Sarmiento por un hecho similar. Según las investigaciones, el músico se encontraba bajo los efectos del alcohol en el momento de la agresión, lo que ha generado indignación de la ciudadanía.



En el programa 'Magaly TV, la firme', la mujer de 37 años detalló episodios de violencia que, según ella, ocurrieron incluso en presencia de familiares del cantante. “Él me pegó (…). No aguanto todo esto, solo quiero que me deje tranquila”, dijo aquella vez.