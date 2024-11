En medio de la detención policial de John Kelvin, tras la acusación de agresión física por parte de su actual pareja, Glenda Rodríguez, en un hotel de Los Olivos, Dalia Durán, madre de cuatro de los hijos del cantante, brindó declaraciones sobre el incidente. La cubana, quien denunció a Kelvin por violencia en 2021, habló al respecto en una entrevista con 'Magaly TV, la firme'.

Dalia Durán se pronuncia ante la detención de su expareja, John Kelvin

En un avance del programa 'Magaly TV, la firme', Dalia Durán comentó sobre la reciente detención de John Kelvin. “Se veía venir, porque ella lo iba a centrar. Tiene el teléfono reventado, él también le ha roto el teléfono, y ella creo que también le ha pegado, o sea, han sido golpes mutuos”, expresó Durán. Estas palabras han generado sorpresa, considerando la grave denuncia que ella misma había presentado en 2021, donde Kelvin fue condenado a 21 años de prisión, pena que se redujo cuando ella se retractó de la acusación de violación sexual.

John Kelvin detenido por agresión física a su actual pareja

John Kelvin, quien estuvo en prisión por haber agredido a su expareja Dalia Durán, esta vez, fue nuevamente detenido por el mismo motivo. Glenda Rodríguez, actual enamorada del cantante de cumbia, lo denunció en la comisaría Sol de Oro de San Martín de Porres. "(¿Has sufrido agresión por parte de John Kelvin?) Sí (...) mira mi cara, estoy toda golpeada (...) (¿La agresión fue dentro de la vivienda?) No (...) hombres así no sirven", declaró Glenda para Exitosa. Rodríguez relató que el cantante de cumbia la golpeó en el rostro, lo que finalmente la llevó a tomar la decisión de formalizar la denuncia. "Hombres así no deben servir", enfatizó Glenda, quien se mostró afectada tras exponer la agresión que sufrió por parte del cantante.

En marzo de este año, Glenda Rodríguez ya había denunciado a John Kelvin por agresión física en una entrevista en 'Magaly TV, la firme'. Durante el programa, detalló episodios de violencia que, según ella, ocurrieron incluso en presencia de familiares del cantante. "Él me pegó (…). No aguanto todo esto, solo quiero que me deje tranquila", expresó visiblemente afectada.