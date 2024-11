Jonathan Sarmiento Llanto, conocido artísticamente como John Kelvin, fue liberado debido a la ausencia de su expareja, Glenda Rodríguez, en la audiencia de cámara Gesell. Rodríguez había denunciado al cantante el pasado viernes por agresión física, pero no asistió a rendir su testimonio, por lo que, según informó la defensa del cantante, fue motivo suficiente para la liberación de su patrocinado.

Asimismo, brindó mayores detalles sobre la liberación de su patrocinado. "Ambos se agredieron, las lesiones no son graves", excusó el letrado, lo cual generó indignantes reacciones en redes sociales. Cabe destacar que, en el parte policial, se registró que Glenda presentaba hinchazón en los pómulos y el arco superciliar de los ojos, mientras que John Kelvin mostró una herida en la oreja izquierda. Ambos fueron llevados a la delegación policial tras la intervención.

John Kelvin fue puesto en libertad tras ser denunciado por agresión física

El proceso judicial que involucra a Jonathan Sarmiento Llanto, más conocido como John Kelvin, ha tomado un giro inesperado. Luego de la denuncia por presunta agresión física presentada por su expareja, Glenda Rodríguez, la situación legal del cantante se ha visto influenciada por la falta de testimonio de la denunciante en la audiencia programada.

John Kelvin fue detenido en la comisaría Sol de Oro.

“En el parte se registra que ambos se agredieron y las lesiones no son graves. Ayer debió declarar, en cámara Gesell, Glenda Rodríguez y no lo hizo, mi defendido sí”, indicó el abogado de Kelvin.

Cabe destacar que, en los videos de la intervención policial, se observa a Glenda afirmar que John Kelvin le fracturó la nariz y la agredió físicamente, aunque se desconoce el motivo por el cual no asistió a la audiencia en cámara Gesell.

Glenda Rodríguez denunció en marzo de 2024 a John Kelvin

Glenda Rodríguez había denunciado previamente a John Kelvin por agresión física. En marzo de este año, Rodríguez compartió impactantes detalles sobre el abuso que habría sufrido por parte del cantante durante una entrevista en 'Magaly TV, la firme'. Durante el programa, relató episodios de violencia que, según sus palabras, ocurrieron incluso frente a familiares de Kelvin, señalando que no se trataba de un incidente aislado, sino de un patrón de agresiones físicas dentro de su relación con él. "Él me pegó (…). No aguanto todo esto, solo quiero que me deje tranquila", manifestó visiblemente afectada.

Glenda Rodríguez y John Kelvin tuvieron una tormentosa relación.

Rodríguez también denunció aspectos inquietantes del comportamiento de Kelvin, más allá de sus episodios de violencia. Según sus declaraciones, el cantante habría mostrado actitudes perturbadoras: "Se droga, invoca al diablo, se arrodilla y dice: ‘Lucifer hazte presente, muéstrame que tú me sacaste de la cárcel’".