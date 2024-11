Pamela Franco dejó a sus seguidores sorprendidos tras su paso por la cabina de la radio Nueva Q, donde por fin aclaró la duda que muchos tenían sobre la supuesta implicación de Christian Cueva en la gestión de su carrera musical. Las palabras de Franco generaron expectativas y comentarios en redes.

La cantante, conocida por su popular tema ‘Dile la verdad’, no dejó nada a la imaginación y fue enfática al explicar el verdadero papel del futbolista en su vida artística.

Pamela Franco revela si Christian Cueva es su nuevo mánager

Durante la entrevista, Franco desmintió rotundamente que el futbolista tenga algún papel en la gestión de su carrera. “Ahora dicen que nosotros trabajamos juntos. A él le gusta la música. No trabajamos juntos, él no tiene nada que ver. Yo tengo mi mánager. Hay muchas cosas que se han dicho que no tienen nada apegado a la verdad”, afirmó Franco.

La expareja de Christian Domínguez explicó que, aunque Cueva la acompaña y apoya como pareja, no interviene en la administración de su grupo musical. Esta aclaración sorprendió a muchos de sus seguidores, quienes habían especulado sobre un posible rol de Cueva en su carrera artística. Franco reiteró que cuenta con un equipo profesional independiente que maneja sus actividades.

Pamela Franco revela el verdadero motivo de por qué sostenía una ecografía

La especulación sobre un posible embarazo de Pamela Franco surgió luego de que se publicara una imagen de ella sosteniendo una ecografía. Muchos se apresuraron a concluir que la cantante de cumbia y Christian Cueva, quien siempre ha estado en el ojo público por su relación, estaban esperando un nuevo integrante en su familia. Sin embargo, la realidad es distinta y mucho más conmovedora de lo que se pensaba.

“Esa es la ecografía de mi Cata, estuve ayer y una persona, en algún momento, me la pidió para hacerme un cuadro y yo no recordaba que se la había dejado y me la devolvió, me la entregó ayer”, explicó Pamela en su intervención en Radiomar, desmintiendo con firmeza los rumores.