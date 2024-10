Ale Fuller, actriz peruana reconocida por sus papeles en producciones como 'Ven, Baila Quinceañera' y la reciente 'Tu nombre y el mío', está nuevamente en el centro de atención, esta vez por haber sido vista de la mano con el actor español Adrián Pedraja. El ampay ocurrió al salir de un conocido local nocturno en Miraflores, y ha suscitado comentarios de la prensa y del público debido a las especulaciones en torno a un romance con Renato Rossini Jr.

¿Qué pasó entre Ale Fuller y Adrián Pedraja?

El último fin de semana, Ale Fuller y Adrián Pedraja, coprotagonistas de la película 'Entre nosotros', fueron vistos disfrutando de la vida nocturna limeña. Según las imágenes difundidas por el programa 'Magaly TV, la firme', ambos actores salieron del local pasada la una de la madrugada, caminando juntos y tomados de la mano, un gesto que ha alimentado las especulaciones sobre una posible relación más allá de lo laboral.

Además, ambos fueron captados en un auto después de dejar el local nocturno y, según lo presentado en el informe del programa de Magaly Medina, se habrían besado. "En la camioneta se ve como ella saca la cabeza después de estar varios segundos cerquita de él, ¿se lo habrá chapado? Seguramente va a decir que fue el tiro de cámara", decía la voz en off del show de espectáculos.

¿Qué dijo Alessandra Fuller sobre su relación con Renato Rossini Jr?

En medio de los rumores sobre su relación con Renato Rossini Jr., Ale Fuller decidió abordar el tema con franqueza. "Renato es una persona maravillosa; compartimos un vínculo muy especial, lleno de cariño… Rena es increíble, me brinda mucha tranquilidad y valoro mucho su presencia en mi vida; tiene una energía ligera y única", expresó la actriz.

Ale Fuller explicó que para ella es esencial no sentir presión para formalizar su vida sentimental. “Nunca he sido alguien que busque el amor de pareja; siempre ha surgido de manera natural. Tampoco quiero sentirme presionada por nada ni por nadie para apresurarme o etiquetar algún tipo de vínculo; eso me permite vivir en paz”, comentó.

Resumen: Ale Fuller es captada con actor español Adrián Pedraja