Alessandra Fuller sobre 'El gran chef’: "No solo me permitió aprender y disfrutar, sino también me salvó". Foto: Latina/captura Youtube

La actriz Alessandra Fuller pasó a vivir uno de los momentos más difíciles de su vida a tener una de las mejores experiencias en la televisión peruana. Luego de terminar su compromiso con Francesco Balbi de manera sorpresiva, la artista peruana logró llegar a la final de la segunda temporada ‘El gran chef: famosos’, donde encontró paz y, al parecer, una nueva ilusión.



Alessandra Fuller agradece a ‘El gran chef: famosos’



En una reciente entrevista con Giancarlo ‘Flaco’ Granda, la actriz peruana recordó su paso por ‘El gran chef: famosos’, donde se reencontró con Mayra Goñi, tiempo después de haberse distanciado. Según la actriz, ella no sabía que iba a estar la expareja de Ricardo Mendoza en la competencia.



Asimismo, Alessandra Fuller contó que el programa culinario que tiene como miembros del jurado a Giacomo Bocchio, Javier Masías y Nelly Rossinelli llegó a su vida en un momento en que lo necesitaba, sin imaginar que allí conocería a Renato Rossini Jr., con quien fue ampayada a fines del 2023.



“‘El gran chef’ no solo me permitió aprender y disfrutar, sino también me salvó. Yo me encontraba en un momento muy difícil a nivel personal, y la verdad fue un salvavidas. Fue encontrar mucha luz, mucha calma”, declaró para el pódcast ‘Tiempo muerto’.

En otro momento de su conversación con ‘Flaco’ Granda, Ale Fuller revela qué no soporta de las personas y da a entender que fue ella quien decidió terminar su romance con Francesco Balbi. “Me molestan las mentiras, las faltas de respeto y las injusticias. Perdono, pero decido no caminar a tu lado”, se le escucha decir.



¿Qué dijo Alessandra Fuller sobre Renato Rossini Jr.?



Hasta el momento, ni Alessandra Fuller ni Renato Rossini Jr. han confirmado que mantiene un romance, sin embargo, la protagonista de la película ‘A tu lado’ sostiene que el ampay que salió en ‘Magaly TV La Firme’ no lo alejó del joven actor. Al parecer, los unió más.



“Lo mediático, lejos de alejarte de esa persona, te une más. Nosotros nos conocimos, de pronto salió un ampay a los dos días de habernos conocido”, agregó Fuller en la entrevista, cuyo video completo saldrá este lunes 7 de octubre.



Ale Fuller no quiere presionar a Renato Rossini Jr.



Ale Fuller, quien da vida a Cassandra en ‘Tu nombre y el mío’, ha logrado conectar con el público no solo por su talento en la actuación, sino también por su honestidad al hablar sobre su vida privada. En una reciente entrevista, Fuller se sinceró y compartió aspectos de su relación con Renato Rossini Jr., subrayando que no siente ninguna prisa ni presión para formalizar relaciones amorosas. Para la actriz, es esencial que el amor surja de manera espontánea, evitando que las expectativas externas alteren su tranquilidad.



En respuesta a los rumores y especulaciones sobre su vínculo con Rossini, Ale Fuller abordó el tema de manera abierta. "Renato es una persona hermosa, tenemos un vínculo muy bonito, hay mucho cariño... Rena es increíble, me da mucha paz y agradezco mucho tenerlo en mi vida, tiene una energía ligera que es difícil de encontrar", afirmó, resaltando la conexión especial que comparten. Sin embargo, fue clara al explicar que no tiene intención de definir o acelerar el curso de su relación sentimental.



Fuller expresó que, para ella, es vital no sentir presión alguna para oficializar su vida amorosa. “Nunca he sido una persona que busque el amor de pareja, siempre se ha dado de manera natural. Tampoco quiero sentirme presionada por nada ni por nadie en intentar apresurarme por definir o ponerle título a algún tipo de vínculo; eso me permite vivir en paz”, compartió. Sus palabras reflejan su enfoque sereno hacia las relaciones, priorizando la tranquilidad y el flujo natural de los sentimientos.