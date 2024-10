La actriz Ale Fuller fue la última invitada en el podcast 'La Capilla', conducido por la periodista Andrea Llosa. Durante la conversación, Fuller compartió detalles sorprendentes sobre su experiencia en la teleserie 'Ven baila quinceañera' y cómo su papel de 'Rossy' estuvo a punto de ser interpretado por otra actriz. La noticia dejó a los oyentes intrigados sobre qué chica reality pudo haber sido la elegida para este personaje tan querido por la audiencia.

Ale Fuller, quien ganó popularidad por su interpretación de 'Rossy', relató su proceso de audición y cómo se sintió al enterarse de que finalmente había obtenido el papel. Sin embargo, la revelación más impactante se produjo cuando Andrea Llosa comenzó a indagar sobre la actriz que había sido considerada para el mismo personaje. ¿Quién era la participante de 'Esto es guerra' que podría haber tomado su lugar en la serie?

Ale Fuller hace inesperada confesión sobre su papel de 'Rossy' en 'Ven baila quinceañera'?

La insistencia de Andrea Llosa para conocer la identidad de la actriz dejó a Ale Fuller algo incómoda. Sin embargo, finalmente reveló que la exparticipante de 'EEG' que iba a personificar a Rossy era Francesca Zignago, conocida como 'La peque'. "Ay no, no sé, me siento incómoda. Me parece que Fran Zignago, que en ese tiempo creo que estaba en 'Esto es guerra'. Ella estuvo en el piloto de ese proyecto", confesó Fuller. La revelación causó sorpresa entre los oyentes, quienes no esperaban conocer este detalle sobre la producción de 'VBQ'.

La conversación se tornó más ligera cuando Andrea, en tono bromista, dijo: "Desde ese día, nunca más la volvimos a ver. Qué buena persona eres Ale. Así es la vida. Le quitaste el trabajo, mentira, te estoy bromeando". Ante esto, Ale Fuller se rió y concluyó con una reflexión: "Yo creo que las cosas pasan por algo", reiterando que todo sucede por una razón en el mundo del espectáculo.

La vida de Francesca Zignago después de dejar 'Esto es guerra'

Por su parte, Francesca Zignago, conocida como 'La peque', ha estado construyendo su propia historia fuera de la pantalla. En junio, la exparticipante de EEG y sobrina del reconocido cantante GianMarco Zignago se convirtió en madre al dar la bienvenida a su primer hijo, Tomás, junto a su pareja Diego Reátegui. La feliz madre compartió tiernas imágenes en sus redes sociales, mostrando su emoción al presentar a su bebé: "Has venido a este mundo a llenarnos de amor y felicidad. ¡Qué suerte tenemos de que nos hayas elegido como tus papis! Te amamos hasta el infinito, Tomás".

Francesca Zignago, exparticipante de 'Esto es guerra', actualmente se desarrolla como influencer. Foto: Composición LR/Instagram

Mientras se enfoca en su nueva vida familiar, su trayectoria en el entretenimiento sigue siendo recordada por su paso por 'Esto es guerra'. Aunque no formó parte del elenco final de la 'Ven baila quinceañera' su participación inicial en el proyecto resalta el dinámico mundo del espectáculo, donde cada actor tiene la oportunidad de brillar en diferentes momentos y circunstancias.