Santiago Suárez es uno de los actores peruanos que, desde que se hizo famoso, ha estado libre de la polémica. Sin embargo, todo cambió el último martes 15 de octubre, cuando ‘Magaly TV La Firme’ reveló que el conductor de ‘Domingos de fiesta’ ha sido acusado de haber abusado sexualmente de una joven estadounidense. La denuncia ya está en el Poder Judicial.



Magaly Medina criticó a Santiago Suárez



Antes de presentar su informe, Magaly Medina aseguró que la denuncia que iba a revelar era muy grave porque se trataba de un actor que ha tenido mucha vitrina en los últimos años.



“Lo que tenemos hoy (martes 15) es una tremenda denuncia a una figura de América Televisión Esto es un caso serísimo, una denuncia a un actor de las telenovelas de Michelle Alexander, acusado de abuso sexual a una ciudadana norteamericana, una voluntaria del cuerpo de paz que está en Perú por 27 meses”, sostuvo la ‘urraca’ en su programa.

“Este actor es conocido porque ha estado en muchísimas películas y en muchas producciones de América. Actualmente, conduce un programa en el canal del estado, Canal 7, junto a María Grazia Polanco”, añadió.



Magaly Medina recriminó a Santiago Suárez por su silencio



La periodista también cuestionó el comportamiento de Santiago Suárez, quien se negó a brindar declaraciones para el programa de Magaly en ATV. Según el exnovio de Raysa Ortiz, tiene prohibido conversar con reporteros que no sean de América Televisión.



“Cuando nosotros nos hemos acercado a preguntarle por esta denuncia, llegó rodeado de seguridades, no quiso hablar, dijo ‘por si acaso soy de América’. No eres de América, trabajas en las novelas de Michelle Alexander y vas por bolo a trabajar en algunos programas en Latina y América, cuando te convocan; así que no te escudes en América Televisión”, expresó Medina.

Por otro lado, la ‘urraca’ manifestó que Santiago Suárez es uno de los actores engreídos de Michelle Alexander porque lo ponen en todas sus telenovelas. “Me parece terrible el delito del que se le acusa, y de un delito así, uno no puede defenderse. Cuando se le va a preguntar qué es lo que tiene que decir frente a esto, dice ‘no puedo hablar, soy de América’”, añadió.



¿Quién es Santiago Suárez?

Santiago Suárez, quien tomó una radical decisión tras la grave denuncia, es un actor peruano que inició su carrera en la televisión a través de comerciales y luego debutó en el teatro en 2012 con la obra musical ‘Peter Pan’. Su gran oportunidad llegó en 2013, cuando interpretó al joven Carlos Alcántara en la película ‘Asu Mare’, lo cual le abrió camino en la industria del cine.



En 2017, Suárez alcanzó la popularidad al integrarse al elenco de la serie ‘De vuelta al barrio’, donde interpretó a Beto Ganoza, personaje que mantuvo hasta el final de la serie en 2021. Su carrera también incluye roles en películas como ‘Recontraloca’ (2019) y ‘Sí, mi amor’ (2020), además de su participación en el teatro y programas de televisión, como ‘El gran show’ en 2022, donde obtuvo el segundo lugar.



Recientemente, Suárez ha sido parte de proyectos como la telenovela ‘Perdóname’ y el reality ‘El gran chef: famosos’, consolidando así su presencia en la escena artística peruana.