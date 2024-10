Este viernes, Luciana Fuster se despidió de su título como Miss Grand International 2023 en una emotiva ceremonia que tuvo lugar en Bangkok, Tailandia. La modelo y presentadora peruana, de 25 años, entregó oficialmente la corona durante la final del certamen Miss Grand International 2024, donde, entre lágrimas, expresó su gratitud y despedida del mundo de los concursos de belleza.

¿Qué será de la vida de Luciana Fuster tras dejar la corona del Miss Grand International?

Ante la pregunta de qué sigue en su carrera después de finalizar su reinado, Luciana Fuster ya había dado algunas pistas en una entrevista realizada hace algunos meses en el programa 'Estás en todas', conducido por Natalie Vértiz. Durante esa conversación, la modelo y expareja de Patricio Parodi compartió sus planes y metas futuras, dejando claro que no considera participar en otros concursos de belleza.

“No está prohibido, pero no, ya me retiro. Cuelgo ‘los chimpunes’ – yo diría: ‘cuelgo las coronas’. Miss Grand para mí es el mejor concurso, es el más grande y se perfila a serlo”, afirmó Luciana Fuster, quien aseguró que está satisfecha con haber alcanzado el título de Miss Grand International y no siente la necesidad de competir en certámenes como Miss Universo.

Si bien su trayectoria en el mundo de los concursos de belleza llega a su fin, Luciana Fuster manifestó que sus proyectos van más allá del modelaje y que busca explorar diversas facetas profesionales. Durante la misma entrevista, comentó: "Yo tengo muchos planes y muchas cosas en mente que me gustaría hacer. Está en eso tener mi propia empresa, conducir mi propio programa, volver a la radio".

Luciana Fuster tiene conmovedora despedida del Miss Grand International

Luciana Fuster hizo su última aparición en el escenario de Miss Grand International con paso firme, pero la emoción fue evidente cuando tomó el micrófono para dirigirse a la audiencia y a su familia. Con la voz quebrada y lágrimas en los ojos, la modelo pronunció un sentido mensaje en el que dedicó su logro a su madre, a quien llamó su "mayor motivación en la vida".

"Mamá, eres mi mayor motivación en la vida y si estoy aquí parada en este escenario tan grande frente al mundo entero es gracias a ti. Te debo todo y espero algún día ser la mitad de lo buena mujer que has sido tú", expresó Luciana, visiblemente emocionada. Después de su discurso, la modelo entregó la corona al organizador principal del certamen, el empresario Nawat Itsaragrisil, y la nueva Miss Grand International 2024, la representante de la India, recibió el título.

¿Patricio Parodi apareció en la despedida de Luciana Fuster del Miss Grand International 2024?

En la final del Miss Grand International 2024, Luciana Fuster cerró su ciclo como Miss Grand International 2023 con una emotiva despedida, marcada por la presentación de un video en su honor, elaborado por el fundador del certamen, Nawat Itsaragrisil. Este conmovedor tributo llevó a la reina saliente a romper en llanto sobre el escenario, al rememorar los momentos más significativos de su reinado.

El video repasó los hitos de su año como Miss Grand International, destacando su dedicación desde diciembre de 2023, cuando dejó Perú para instalarse en Tailandia, sede de la organización, y asumir su rol en campañas de caridad y eventos internacionales. Entre los momentos del video, la audiencia y la propia Luciana se sorprendieron al ver una aparición de Patricio Parodi, expareja de Fuster, en una parte del recorrido mostrado en la final.

¿Qué dijo Patricio Parodi en el video de despedida de Luciana Fuster?

Patricio Parodi apareció en un fragmento de diciembre de 2023, durante una transmisión en vivo del programa peruano Esto es guerra, donde dedicó un emotivo mensaje a Luciana Fuster mientras ella regresaba al Perú tras ser coronada. En ese momento, el guerrero le dio la bienvenida a su entonces novia, quien llegaba al país como la nueva Miss Grand International.

“Amor, bienvenida a Perú, tu casa. Te hemos extrañado muchísimo aquí. Te mando un gran beso; todos estamos viéndote y esperando con ansias que vengas al estudio mañana”, expresó Parodi, visiblemente emocionado durante la transmisión.

