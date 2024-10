En la final del Miss Grand International 2024, Luciana Fuster cerró hoy su etapa como Miss Grand International 2023 con una emotiva despedida que incluyó un video en su honor, creado por el fundador del certamen, Nawat Itsaragrisil. El conmovedor gesto llevó a la reina saliente a romper en llanto en el escenario, al recordar su labor y los momentos más significativos de su reinado.

Patricio Parodi sorprende al aparecer en el video de despedida de Luciana Fuster

El video de despedida repasó los hitos del año de Luciana Fuster como Miss Grand International, destacando las responsabilidades asumidas desde diciembre de 2023, cuando dejó Perú para residir en Tailandia, país base de la organización, y cumplir su rol en diversas campañas de caridad y eventos internacionales. En estos doce meses, la exchica reality representó a la organización en varias partes del mundo, dejando huella como embajadora de paz y cooperación entre naciones, uno de los principales valores del certamen.

Entre los momentos destacados de este video, la audiencia y Luciana misma se sorprendieron con la aparición de Patricio Parodi, expareja de Fuster, en un fragmento del recorrido mostrado en la final.

¿Qué dijo Patricio Parodi en el video de despedida de Luciana Fuster?

Patricio Parodi apareció en el video en un extracto de diciembre de 2023, durante una transmisión en vivo desde el programa peruano 'Esto es guerra', en la que ofreció un mensaje emotivo a Luciana Fuster mientras ella regresaba al Perú tras ser coronada. En aquel momento, el guerrero le dio la bienvenida a su entonces novia, quien había llegado al país como la flamante Miss Grand International.

“Amor, bienvenida a Perú, a tu casa. Te extrañamos muchísimo por acá. Te mando un besote; todos estamos viéndote y esperando con ansias que vengas acá al estudio mañana”, expresó Parodi visiblemente emocionado en aquella transmisión.

¿Cuál fue la conmovedora publicación de Patricio Parodi tras aparecer con Luciana Fuster?

Patricio Parodi, de 31 años, compartió un emotivo video en Instagram en el que aparece acariciando a su perrita 'Mía', quien falleció hace 8 meses. En el clip, el integrante de Esto Es Guerra no pudo ocultar su tristeza por la pérdida de su mascota. Con ternura, se le escucha decir: "Cosita, qué rica eres. Mira cómo se engríe. ¿Quién se engríe así?".

En otra historia de Instagram, Parodi mostró una foto del cielo capturada desde su hogar, acompañada de un emoji de pluma blanca y un corazón formado con manos, un gesto que parece expresar su amor y añoranza por su perrita. Hasta el momento, no ha hecho ninguna declaración pública tras haber sido visto en la despedida de su exnovia.

Luciana Fuster llora y da emotivo discurso antes de entregar corona del Miss Grand 2024

Luciana Fuster no pudo evitar llorar al expresar sus últimas palabras como reina del Miss Grand International. La ex participante de un reality show enfatizó cómo su vida transformó tras obtener la corona y agradeció el inmenso apoyo que recibió de su familia durante todo su año como reina.

¿Qué será de la vida de Luciana Fuster tras dejar la corona del Miss Grand International?

Al ser preguntada sobre sus planes después de concluir su reinado, Luciana Fuster había ofrecido algunas pistas en una entrevista que dio hace unos meses en el programa 'Estás en todas', presentado por Natalie Vértiz. En esa conversación, la modelo y expareja de Patricio Parodi compartió sus objetivos y aspiraciones futuras, dejando en claro que no tiene intención de participar en otros certámenes de belleza.

“No está prohibido, pero no, ya me retiro. Cuelgo ‘los chimpunes’ – yo diría: ‘cuelgo las coronas’. Miss Grand para mí es el mejor concurso, es el más grande y se perfila a serlo”, afirmó Luciana Fuster, quien aseguró que está satisfecha con haber alcanzado el título de Miss Grand International y no siente la necesidad de competir en certámenes como Miss Universo.

Resumen: Patricio Parodi apareció en el clip de despedida de Luciana Fuster del Miss Grand International 2024