Luciana Fuster concluyó con éxito su reinado como Miss Grand International, después de un año de llevar el título por diversos países de Asia y Latinoamérica, dejando huella en cada presentación. La organización del certamen la sorprendió con un emotivo video de despedida que incluyó momentos junto a Patricio Parodi, su exnovio, con quien mantuvo una relación de más de dos años.

Este gesto generó sorpresa entre sus seguidores, ya que la pareja había anunciado su separación en julio de este año. Tras la difusión del video, la modelo peruana se expresó en redes sociales con un mensaje que despertó la curiosidad de sus fans: “Solo faltaba 1”.

¿Qué publicó Luciana Fuster tras aparecer con Patricio Parodi en su despedida del Miss Grand?

Luciana Fuster ha demostrado una sólida amistad durante su reinado con las nueve finalistas del Miss Grand International 2023, ya que todas colaboraron estrechamente con la organización y participaron activamente en la gran final realizada en Tailandia. Al concluir el certamen, la modelo peruana capturó una última fotografía junto a las compañeras que se convirtieron en sus aliadas y amigas en esta etapa, sellando el momento con un emotivo mensaje: “Top 10 MGI. Prom 2023, lo hicimos. Los amo a todos, solo faltaba 1”.

La imagen mostró a las participantes luciendo elegantes vestidos, irradiando felicidad, pero el mensaje de Fuster dejó entrever la ausencia de alguien especial. Esto generó especulaciones entre los seguidores, quienes concluyeron que la persona ausente era Miss Angola, y no una indirecta para Patricio Parodi, su expareja. Con esta despedida, Luciana celebró no solo su logro personal, sino también el vínculo creado con sus compañeras, consolidando su paso por uno de los certámenes más importantes del mundo.

Luciana Fuster hizo muchas amigas y contactos durante su reinado del Miss Grand International. Foto: Instagram.

¿Luciana Fuster habló sobre Patricio Parodi tras aparecer con él en su video despedida del Miss Grand?

A pesar de la inesperada aparición de su exnovio, Patricio Parodi, en el video de despedida de su reinado, Luciana Fuster se ha mantenido en silencio al respecto sobre este tema. Durante su etapa como Miss Grand International, el popular ‘Pato’ fue un gran pilar de apoyo para la modelo, viajando incluso a Tailandia junto a su madre para acompañarla en vivo en los momentos iniciales de su reinado.

Patricio Parodi fue hasta Tailandia en 2023 a darle todo su apoyo a Luciana Fuster, quien terminó llevándose la corona. Foto: Instagram.

¿Qué le espera a Luciana Fuster tras dejar el título de Miss Grand International?

En una entrevista con Natalie Vértiz para el programa 'Estás en todas', Luciana Fuster habló sobre sus planes tras dejar el título del Miss Grand International. La modelo peruana de 25 años descartó su participación en el Miss Universo, afirmando: "No está prohibido, pero no, ya me retiro. Cuelgo las coronas. Miss Grand para mí es el mejor concurso".

Fuster también compartió que sus aspiraciones van más allá del modelaje, ya que desea crear su propia empresa, volver a la radio y conducir un programa: "Siento que soy como un pulpo, multitasking", expresó en ese entonces.

Resumen: Luciana Fuster sorprende con emotiva publicación