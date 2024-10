Arlette Rujel no pudo clasificar al top 5 del Miss Grand International y fue eliminada del certamen de belleza. Foto: Composición LR/Instagram.

Arlette Rujel no pudo clasificar al top 5 del Miss Grand International y fue eliminada del certamen de belleza. Foto: Composición LR/Instagram.

Arlette Rujel, representante de Perú en el Miss Grand International 2024, vivió un momento de gran emoción tras su participación en la gran final del certamen, que se llevó a cabo el último viernes 25 de octubre. A pesar de su destacada actuación, la modelo no logró alzarse con la corona al quedar eliminada en el top 10, lo que generó una profunda tristeza en ella, ya que era una de las favoritas.

Después de finalizar el certamen de belleza en Tailandia, la peruana realizó una videollamada con integrantes de la organización Miss Perú y que Jessica Newton se encargó de compartirlo en sus redes sociales. Allí, Rujel se desahogó rompiendo en llanto por no haber logrado que la corona del Miss Grand se quedara en nuestro país, evidenciando la carga emocional que conlleva representar a una nación en un evento de tal magnitud.

Arlette Rujel llora ante los ojos de Jessica Newton tras ser eliminada del Miss Grand

Jessica Newton, directora del Miss Perú, compartió en su cuenta de Instagram una videollamada entre la reina de belleza peruana, Arlette Rujel, y miembros clave de la organización, como su hija Cassandra Sánchez y Lutty Lobatón.

La transmisión se llevó a cabo después de que la representante nacional no consiguiera la corona del Miss Grand International. Durante la videollamada, se pudo ver a Arlette con lágrimas en los ojos y desilusionada por no clasificar al Top 5 mientras conversaba con los integrantes del Miss Perú. “¡Estoy muy orgullosa! ¡Bravo! Top 10”, le escribió Newton en su red social.

Arlette Rujel hablando con Cassandra Sánchez, hija de Jessica Newton. Foto: Instagram.

¿Por qué Jessica Newton no apoyó a Arlette Rujel en final del Miss Grand?

Jessica Newton explicó a través de su cuenta de Instagram que no pudo asistir a la final del Miss Grand International 2024 para apoyar a Arlette Rujel debido a las exigencias de tiempo y preparación que implican estos viajes, a pesar de su deseo de acompañar a las representantes peruanas en competencias internacionales.

"No estuve cuando se coronó Majo Lora ni con Andrea Moberg. No siempre puedo cruzar el mundo", afirmó Newton, señalando que su inasistencia no implica una falta de respaldo hacia Arlette Rujel.

Jessica Newton le contestó a usuario que la cuestionaba por no ir a Tailandia para apoyar a Arlette Rujel. Foto: Instagram.

Arlette Rujel recibió el cariño de todo el Perú

Tras la finalización del evento, las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo hacia Arlette. Muchos seguidores y colegas del mundo del modelaje expresaron su admiración por su desempeño y la alentaron a seguir adelante. La comunidad de fans resaltó que, aunque no haya ganado la corona, su participación fue digna de reconocimiento y orgullo para el país.

La participación de Arlette Rujel en el Miss Grand International 2024 fue el resultado de un arduo trabajo y dedicación. Desde su elección como Miss Grand Perú, la modelo se preparó intensamente para enfrentar los desafíos que implicaba competir a nivel internacional. Su esfuerzo fue reconocido por los seguidores, quienes la apoyaron en cada etapa del certamen.

Arlette Rujel tiene 25 años. Foto: Miss Grand.

Resumen: Arlette Rujel se quiebra ante Jessica Newton