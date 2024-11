Génesis Tapia, la exbailarina y ahora abogada, respondió con contundencia a las críticas de Magaly Medina, la reconocida periodista de espectáculos. En su programa ‘Magaly TV, la firme’, la conductora de televisión, desestimó los logros académicos de Tapia, lo que provocó una reacción airada de la exchica reality. A través de un video en redes sociales, no solo defendió sus estudios, sino que también arremetió contra el pasado de la figura de ATV, mencionando su tiempo en prisión y su crisis matrimonial con Alfredo Zambrano en 2021.

La confrontación entre ambas figuras se intensificó rápidamente. Tapia, cansada de las críticas constantes hacia su vida personal y profesional, aseguró que no permitiría que Medina minimizara sus esfuerzos. “No hables de que eres mejor que yo porque no lo eres”, respondió Génesis, marcando el inicio de un enfrentamiento verbal que no ha dejado indiferente a la audiencia.

Génesis Tapia responde fuerte a Magaly Medina por críticas en su contra

En su video de respuesta, Génesis Tapia señaló directamente a Magaly Medina por menospreciar su carrera académica y su evolución profesional. Según la influencer, la presentadora peruana ha intentado proyectar una imagen de superioridad sobre ella, lo que la exbailarina no dudó en refutar. Tapia aseguró que, a pesar de ser solo bachiller en derecho, ha logrado mucho en su carrera. “Todo lo que he hecho lo he logrado con esfuerzo y dedicación”, afirmó.

La respuesta de Tapia incluyó una crítica hacia la limitación de Medina a los programas de espectáculos, recordándole su fallido intento como conductora de noticias en Latina Televisión. “Tus limitaciones solo te permiten conducir un programa de espectáculos”, dijo Tapia, en un intento de demostrar que la trayectoria de la periodista está enfocada exclusivamente en el contenido de farándula.

Génesis Tapia expone a Magaly Medina por crisis con Alfredo Zambrano

En un momento especialmente polémico, Génesis Tapia mencionó la separación pública de Magaly Medina con Alfredo Zambrano en 2021, subrayando la falta de estabilidad en la vida personal de la periodista. La conductora había anunciado la ruptura con su esposo, lo que generó un gran revuelo en los medios de comunicación peruanos. Sin embargo, la pareja se reconcilió poco tiempo después.

“No te podemos olvidar cuando saliste a decir que tu matrimonio había finalizado, y luego te reconciliaste. ¿Quién quedó como payasa?”, lanzó Tapia con tono sarcástico, criticando el hecho de que Medina haya expuesto públicamente su vida privada. Génesis Tapia también señaló que esta reconciliación fue motivo de burla, ya que la conductora había insistido en que su separación era definitiva.

Génesis Tapia le recuerda a Magaly Medina su paso por la cárcel

La respuesta de Tapia no se quedó solo en la crisis matrimonial de Medina. La abogada también hizo referencia al paso de Medina por la prisión en 2008, luego de ser condenada por difamación tras acusar falsamente al futbolista Paolo Guerrero de incumplir su disciplina durante un periodo de concentración. La exbailarina aprovechó este hecho para subrayar que la popular 'Urraca' ha sido una figura polémica y controvertida no solo en la televisión, sino también en el ámbito legal.

“Dices que has leído más libros que yo, pero cuando estuviste en prisión tuviste mucho tiempo para hacerlo. Lástima que no se pueden ver los resultados”, expresó Génesis Tapia con dureza. La ahora abogada consideró que la condena de Medina es una muestra de la falta de ética que ha caracterizado su carrera en la televisión.

¿Qué le había dicho Magaly Medina a Génesis Tapia?

La disputa comenzó cuando Magaly Medina, conocida por su tono incisivo, arremetió contra Génesis Tapia durante su programa ‘Magaly TV, la firme’. La conductora de espectáculos comentó que el título de abogada que recientemente obtuvo la exchica reality no representaba un cambio significativo en su vida, argumentando que su educación formal no había mejorado su “inteligencia emocional para elegir bien”. En sus palabras: “Mírate tú, tienes un título y mira dónde estás, eso no te ha dado la suficiente inteligencia emocional”.

Además, Medina sostuvo que su propia formación autodidacta ha sido más valiosa que un título universitario. “Estoy segura de que he leído más libros que tú en la universidad”, afirmó la periodista, dejando claro que su percepción del éxito no está ligada a la educación formal, sino a la experiencia adquirida a lo largo de los años.