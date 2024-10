La reconocida periodista Fiorella Roldán, conocida por su trabajo en varios programas y un dominical, ofreció una reveladora entrevista en el podcast 'La pura verdura'. Durante su paso por 'Magaly Teve', donde fue una de las 'urracas' más destacadas, Roldán compartió su experiencia de trabajar junto a la controvertida conductora Magaly Medina. Afirmó que, aunque su trabajo puede ser estresante, también ha recibido apoyo y orientación en momentos difíciles.

Ex 'Urraca' revela detalles sobre cómo es trabajar con Magaly Medina

La periodista destacó que trabajar como 'Urraca' implica una serie de retos y exigencias. Roldán describió cómo los colaboradores deben estar siempre preparados para cumplir con los altos estándares de Magaly Medina, lo que puede ser tanto una presión como una oportunidad de crecimiento profesional.

"Es muy exigente, es muy perfeccionista. A la reina del chisme no le puedes llevar cualquier cosa. Eso es estresante, es súper complicado y que los personajes te quieran hablar", sentenció Roldán. Además, destacó que en ocasiones recibió regaños por sus notas, pero aclaró: "Conmigo no ha sido mala. No me ha tratado mal. No he sufrido maltrato por parte de ella".

A pesar de su fuerte personalidad, Fiorella Roldán también reveló un lado más humano de Magaly Medina. "Me ha ayudado cuando he necesitado ayuda de 'Magaly humana', no la periodista, y tiene su corazoncito", añadió la ex 'Urraca'. Esta dualidad entre la exigente conductora y la persona solidaria se ha vuelto un tema recurrente entre quienes han trabajado con ella.

Magaly Medina quedó consternada al ver su apariencia de hace 14 años

En su edición del 17 de octubre, Magaly Medina comentó que había entrevistado al exarquero de la selección peruana, Erick Delgado, para su podcast en YouTube. Sin embargo, el deportista negó en todo momento haber tenido un romance con Nataniel Sánchez. Por ello, la ‘Urraca’ decidió refrescarle la memoria al actual integrante de ‘El gran chef: famosos’ y emitió un informe que su programa elaboró en 2014, donde se confirmaba que Delgado y Sánchez sí habían mantenido un noviazgo.

Sin embargo, Medina no pudo creer cómo lucía en esos años. “Acabo de ver una imagen mía (productor, ¿puedes poner esa imagen?). ¡Pero qué bárbara! No me digan que todo tiempo pasado fue mejor, porque no. Veo mis fotos antiguas y, ¡miren ese peinado! ¿Quién me peinaba en ese entonces? ¿Quién era mi enemiga en ese tiempo? El maquillaje era otra cosa, ¡qué pálida me veía! Parecía una indiecita, a diferencia de mi urraca, para quien nunca pasan los años (risas)”, finalizó Medina para seguir comentado sobre Erick Delgado.

Resumen: Ex 'Urraca' confiesa sobre cómo es trabajar con Magaly Medina

La periodista Fiorella Roldán, ex 'urraca' de Magaly Medina, compartió su experiencia laboral en el podcast 'La pura verdura', destacando que trabajar con la conductora puede ser estresante pero también gratificante.

Roldán explicó que ser 'Urraca' implica cumplir altos estándares de Magaly Medina, lo que puede ser una presión constante y una oportunidad de crecimiento profesional.

Roldán describió a Medina como "muy exigente" y "perfeccionista", mencionando que, a pesar de recibir regaños, nunca experimentó maltrato por parte de ella.

La ex 'urraca' también reveló un lado más solidario de Magaly, comentando que la conductora ha sido de gran ayuda en momentos difíciles, mostrando su "corazoncito".