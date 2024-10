Pamela Franco, una de las figuras más destacadas de la cumbia en Perú, ha sido el centro de atención tras abandonar la casa que compartía en el pasado con Christian Domínguez en San Borja y mudarse a una residencia en la exclusiva zona del Golf Los Incas, en Surco. Este cambio ha generado especulaciones, no solo por su repentino traslado, sino porque se comenta que el nuevo hogar podría pertenecer a Christian Cueva, lo que ha incrementado los rumores de un posible romance entre ambos.

El incidente ocurrió cuando la cantante fue abordada por reporteros del programa 'Amor y fuego', quienes la interrogaron sobre su mudanza. Visiblemente incómoda, Franco expresó su molestia con una contundente respuesta que no pasó desapercibida.

Pamela Franco lanza lisura al ser interrogada por mudanza

Tras ser captada mientras se trasladaban muebles, juguetes y otras pertenencias desde su antigua residencia en San Borja, Pamela Franco fue abordada por un reportero de 'Amor y fuego'. La cantante, conocida por su papel en el ámbito de la cumbia peruana, reaccionó de forma airada ante las preguntas insistentes sobre su cambio de domicilio. “Si yo me mudo o no me mudo, ese es mi problema. ¿La gente tiene que enterarse si yo me mudo o no?”, exclamó.

La cantante añadió otra frase que dejó claro su descontento con la intromisión de la prensa en su vida personal. “Mucha hue*** ya. No puedo hablar ahora, estoy ocupada”, remató Pamela Franco antes de retirarse, lo que muestra su clara postura ante el asedio mediático.

Christian Cueva no toleró a 'Urraco' y mandó tremenda lisura

Christian Cueva, jugador del equipo Cienciano, también ha estado bajo el foco de atención por su posible vínculo con Pamela Franco. Tras su regreso de Cusco, fue abordado por un reportero del mismo programa de espectáculos, pero el futbolista reaccionó con igual incomodidad. Al ser interrogado sobre su relación con Franco, Cueva se negó a responder y expresó su descontento con una notoria frase. “No puedo hablar con ustedes, disculpa”, comentó inicialmente.

La situación escaló cuando, más tarde, el futbolista fue interceptado de nuevo en una chicharronería. Ante la insistencia de los medios, Cueva perdió la paciencia y respondió de manera directa y sin tapujos. “Pu… también quieres saber la vida de todos, hermano oe. ¿Me has visto? ¿Dónde me has visto?”, espetó, dejando clara su molestia y su rechazo a los cuestionamientos sobre su vida privada.

Pamela Franco y Christian Cueva fueron captados en La Molina

Los rumores sobre la relación entre Pamela Franco y Christian Cueva han ido en aumento desde que fueron vistos juntos en Lima tras regresar de Cusco. La pareja fue captada en una conocida sanguchería en La Molina, donde aparentemente disfrutaron de una salida casual. Las cámaras del programa 'Magaly TV, la firme' lograron captar imágenes de ellos saliendo del local, lo que ha disparado las teorías sobre su vínculo amoroso.

Aunque no se lograron imágenes de ambos dentro del establecimiento, la sola presencia de Pamela Franco y Christian Cueva en el mismo lugar ha sido suficiente para que sus seguidores especulen sobre su posible romance. Esta relación podría marcar un nuevo capítulo en la vida sentimental de ambos, especialmente después de que la cantante abandonara la vivienda que compartía con Domínguez y se mudara a una zona más exclusiva.

Pamela Franco pierde los papeles