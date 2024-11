Liam Payne: el día en que declaró que encontró el disfrute en cosas que no necesitaba

La noticia de la inesperada muerte del cantante británico Liam Payne, la tarde del miércoles 16 de octubre en Argentina, remeció al mundo de la música y sus millones de fans, pero también ha puesto los ojos en las declaraciones que diera el exintegrante de One Direction, acerca de los excesos que vivió a raíz del alcohol y las drogas y lo cerca que estuvo al suicidio.

En una entrevista con Ant Middleton, el malogrado artista de 31 años, reveló que durante su etapa de mayor éxito en One Direction había considerado la idea del suicidio. “A juzgar por algunas cosas que pasaron tengo la suerte de seguir aquí. Hay veces en que ese nivel de soledad te hace preguntarte ‘¿Terminará esto algún día?’. Eso casi me mató un par de veces”, dijo el intérprete.



En otra entrevista, también tocó el tema del suicidio. “Fue realmente grave hasta que me vi a mi mismo y pensé: necesito hacer arreglos en mi vida. Había algunas fotos mías en un barco y se me veía hinchado. Cara de pastillas y alcohol. Como si mi cara fuera diez veces más grande de lo que es ahora y simplemente no me gustó lo que vi...”.

Payne,además, habló más extenso de cómo vivió la etapa de One Direction. “Mi vida estuvo muy controlada hasta cierto punto con agendas, guardias de seguridad, donde todo es como los demás te ordenan. Como si tu vida fuese la de un títere. Entonces llegas al punto en el que tienes que tomar algo del control de tu vida y empecé a hacer eso con mi vida. Yo estaba viviendo para los demás y eso me puso en un mal lugar. Y encontré el disfrute en cosas que no necesitaba”.

Agregó que el problema lo tuvo durante su permanencia en One Direction, pero que no culpa a nadie de eso. “No quiero que parezca que estoy lloriqueando, Dios mío, mira mi vida, no. Pero cuando estábamos en la banda, la mejor manera de protegernos era, debido a lo grande que se volvió, simplemente encerrarnos en nuestras habitaciones. ¿Y qué hay en una habitación?: !mini bar!. Entonces, en cierto punto pensé: bueno, voy a tener fiesta si quiero y eso continuó por muchos años de mi vida”.

“Luego miras hacia atrás y te preguntas cuánto tiempo has estado bebiendo !Jesucristo!. Eso es mucho tiempo, incluso para alguien tan joven. Cuando estás creciendo lo único que necesitas es libertad para tomar decisiones y hacer cosas. Siempre estábamos encerrados en una habitación y de ahí al auto, al camarín, al escenario. Cantar y encerrarnos otra vez”.

Fans de Liam Payne en el exterior del hotel argentino donde falleció el intérprete. Foto: AFP

¿Qué ha dicho la familia de Payne?

En un comunicado, la familia del cantante dijo que la terrible noticia los dejó con el “corazón roto”. "Liam vivirá para siempre en nuestros corazones y le recordaremos por su alma amable, divertida y valiente. Nos estamos apoyando lo mejor que podemos como familia y pedimos privacidad y espacio en este horrible momento”.

También, en redes sociales, el equipo detrás de The X Factor, el programa de talentos que llevó a Payne al estrellato señaló: "Estamos desconsolados por el triste fallecimiento de Liam Payne. Tenía un talento inmenso y, como parte de One Direction, Liam dejará un legado duradero en la industria musical y en los fans de todo el mundo. Nuestros pensamientos están con sus amigos, familiares y todos los que lo amaban".

El grupo Backstreet Boys también rindió homenaje a Payne. "Las palabras no pueden expresar las emociones que sentimos colectivamente en este momento. Y parece que el resto del mundo está en la misma situación...Descansa en paz hermano".