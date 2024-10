La popular conductora de televisión peruana Magaly Medina ha generado un gran revuelo en las redes sociales y en la farándula local tras sus recientes declaraciones sobre la posibilidad de renunciar a la televisión. Durante la última edición de su programa, 'Magaly TV, la firme', la 'Urraca' expresó su frustración por los constantes errores cometidos por su equipo.

Y ahora, una de sus reporteras provocó aún más controversia al señalar que se vendría un "contenido fuerte" en el show de espectáculos, generando gran expectativa entre el público.

¿Qué dijo la reportera de Magaly Medina?

A pesar de la incertidumbre que rodea su carrera, Magaly Medina estaría alistando un polémico tema que promete paralizar la farándula peruana. La reportera Naty Julca utilizó su cuenta oficial de Instagram para hacer un intrigante anuncio el martes 15 de octubre. En su mensaje, la periodista reveló que durante la emisión del programa del 15 de octubre de 'Magaly TV, la firme' se presentará un "fuerte tema", aunque no brindó detalles específicos sobre la naturaleza del mismo ni sobre quién estará involucrado.

La reportera dejó a sus seguidores en un estado de expectativa y asombro al afirmar: "Estar activadita desde temprano, solo significa para los que me siguen de años, que estoy detrás de un tema forchi. Hoy no se pueden perder el programa".

'Urracos' defienden a Magaly Medina y exponen a Rodrigo González

En un episodio reciente de 'Sin lenguas en los pelos' de 'No somos TV', los periodistas de 'Magaly TV, la firme', Gianfranco Pérez, John Tirado y Otto Díaz, sorprendieron a la audiencia al brindar una visión interna de la relación laboral entre Magaly Medina y Rodrigo González.

"Hay una diferencia muy grande, Magaly es una periodista de años, de trayectoria, donde tu vas a trabajar con ella y ella sigue siendo maestra, aprendes cómo es el ritmo, ella la tiene clara cómo va una nota del principio a fin", afirmó Díaz.

"Rodrigo es un presentador de notas. Yo que he estado trabajando con él y programa que era a las 2, yo lo he visto llegar corriendo. Magaly, a diferencia de él, llega en la mañana, ella sabe los temas que van a ir, revisa los textos, va a ver las ediciones, son personas totalmente diferentes", afirmó Otto Díaz. Por otro lado, Gianfranco Pérez agregó: "Hay otra cosa también, él fastidia con que Magaly no terminó su carra y 'Peluchín' tampoco".

