Christian Cueva está en la búsqueda de un equipo para la temporada 2025, luego de su breve paso por Cienciano del Cusco. Ante ello, en las últimas hora, se conoció que el volante nacional podría fichar por el Aucas de la primera división del fútbol ecuatoriano.

Esta información fue proporcionada por el popular blogger de ese país Mr. Offsider. "El volante peruano Christian Cueva está en los planes de Aucas para 2025. Con 33 años, jugó un Mundial con su selección. Llegaría por una temporada", publicó.

Números de Christian Cueva con Cienciano

En el equipo de Cienciano, el talentoso mediocampista nacional disputó un total de 8 encuentros en el Torneo Clausura 2024. Durante estos partidos, 'Aladino' logró anotar un gol, sin embargo, no registró ninguna asistencia.

Según la información proporcionada por el portal Transfermarkt, el volante de 32 años tiene una cotización actual de 350.000 euros, lo cual representa uno de los valores más bajos de su carrera en los últimos años.

Christian Cueva quiere volver a la selección peruana

En una reciente entrevista concedida a Radio Exitosa, Christian Cueva reconoció que el año 2024 no resultó favorable para él, principalmente a causa de una lesión que le limitó en su rendimiento al máximo nivel. A pesar de esta situación, hizo hincapié en su anhelo de volver a vestir la camiseta de la selección peruana.

"Con la selección es algo que en este último tiempo no se me ha dado, tuve una lesión el año pasado. Este año no tuve mucha continuidad, no tuve mucho fútbol. Creo que es un tema muy pendiente porque yo quiero ayudar siempre a mi selección. Lo que más amo es jugar por mi Selección y defender a mi país", declaró.

¿Qué dijo Christian Cueva sobre su futuro?

En una entrevista con 'Radio Nueva Q', Christian Cueva se refirió a la posibilidad de unirse a Universitario. El jugador fue contundente al afirmar que nunca formaría parte del equipo crema debido a su reconocida afinidad por Alianza Lima.

"Todo el mundo sabe que soy hincha de Alianza Lima. No, particularmente no (iría a Universitario). Ya he tenido esa opción en alguna oportunidad y no cambiaría esa decisión. Pienso que no y estoy seguro que no", indicó.

"Definitivamente, el cariño que recibí en Cusco ha sido muy grande y es grato para mí reconocerlo la verdad. La gente es muy cariñosa, muchos en la calle siempre me saludan, me muestran aprecio, cariño y eso a uno lo marca más. Me encantaría definidamente (quedarme en Cienciano). Estamos en eso, siempre hay cosas que por ahí no se llega a buen término en temas contractuales, pero por ahí con las conversaciones se puedan dar. Yo estoy tranquilo, enfocado y entrenando por mi cuenta, preparándome para lo que viene", agregó.