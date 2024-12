Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, reconocidos como los mejores futbolistas de todos los tiempos, son dos de las figuras más icónicas del fútbol. Ambos se han convertido en leyendas vivas del deporte. Han conquistado títulos históricos, como la Champions League. Sin embargo, cuando Donald Trump fue consultado sobre quién era el mejor futbolista del mundo, su respuesta dejó en claro su favoritismo.

Durante una reunión en 2018 con el entonces presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, Trump no tuvo reparos en señalar que Portugal tenía al mejor futbolista del planeta. Aunque no mencionó directamente su nombre, las referencias eran claras: Cristiano Ronaldo era, para Trump, incomparable. Este comentario no solo evidenció su admiración por el astro portugués, sino que también lo llevó a bromear sobre la posibilidad de que Ronaldo se convirtiera en presidente de Portugal.

Con la Copa del Mundo 2026 acercándose, Donald Trump podría tener un papel crucial en el evento, ya que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá. Foto: composición LR

Donald Trump y su favoritismo por Cristiano Ronaldo

La relación entre Donald Trump y Cristiano Ronaldo ha generado interés desde hace años. Según el diario El País, durante aquella conversación en 2018, Trump elogió al delantero portugués asegurando que era “el mejor jugador del mundo” y destacando su extraordinario desempeño en la cancha. “Lo está haciendo muy bien”, afirmó Trump, resaltando las habilidades y logros de Ronaldo en ese momento, cuando brillaba en el Real Madrid y lideraba a su selección en la Copa del Mundo.

Además, la conexión entre ambos no termina ahí. Según reportes del New York Post, en 2015, Cristiano Ronaldo habría adquirido una lujosa propiedad valorada en 20 millones de dólares en la famosa Trump Tower de Nueva York. Aunque esta compra nunca fue confirmada oficialmente, el supuesto vínculo inmobiliario entre el astro portugués y el magnate estadounidense alimentó la especulación sobre una relación más cercana entre ambos.

La relación entre Donald Trump y Cristiano Ronaldo ha generado interés desde hace años. Foto: AFP

El regreso de Trump y la Copa del Mundo 2026

Con la Copa del Mundo 2026 acercándose, Donald Trump podría tener un papel crucial en el evento, ya que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá. Como presidente de Estados Unidos, Trump tendría el honor de entregar el trofeo al equipo ganador, un evento que lo colocaría nuevamente en el centro de atención en un deporte que ha confesado seguir con interés.

La comparación entre Messi y Ronaldo ha sido un tema recurrente en el mundo del fútbol, con aficionados y expertos dividiéndose entre ambos íconos. Para Trump, sin embargo, el rendimiento y la influencia de Ronaldo en el deporte parecen haber sido factores decisivos para considerarlo el mejor. Mientras el argentino Lionel Messi ha destacado por su increíble talento, visión de juego y lealtad al Barcelona, Cristiano Ronaldo ha construido una carrera marcada por su poder físico, determinación y éxito en múltiples ligas europeas