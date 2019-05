¿Vanessa Terkes y George Forsyth retomaron su relación? [VIDEO]

Vanessa Terkes entristeció a sus miles de fans tras revelar en un comunicado su separación con George Forsyth. Sin embargo, la pareja aún no habría dado por cerrada la posibilidad de un regreso, debido a que la actriz fue captada por las cámaras de televisión en un evento de La Victoria, donde era considerada como la "primera dama".

Como se recuerda, Vanessa confesó la separación mediante un texto donde dejaba en claro que ella siempre dedicó "respeto" y "compromiso" a su pareja para que las cosas funcionaran, pero todo llegó a su fin tras tomar la alcaldía de La Victoria, ya que la relación se enfrió por la falta de atención.

Un reciente vídeo difundido por el programa 'Mujeres al mando' mostró a la actriz de telenovelas junto a los vecinos de La Victoria, donde habría participado en una pollada para apoyar las obras que se realizan en el lugar, demostrando que aún mantiene su compromiso firme con el distrito, además los medios especularon que ambos ya habrían retomado su relación.

En una reciente entrevista con George Forsyth, el alcalde enfatizó que la separación no formaba parte de una estrategia para mantener a salvo a Vanessa Terkes, quien ha sido blanco de amenazas constantes por parte de las mafias que buscaban hacerle daño.

“Yo creo que con los temas de matrimonio no se puede jugar, es algo que nosotros discutiremos en cuatro paredes para saber qué decisión tomar. No puedo decir que estoy en mi mejor momento, es algo complicado, algo que nadie se espera, nadie da ese paso para caer en el que hemos caído”, comentó el burgomaestre, quien afirmó que su trabajo no permitió que dedique el tiempo necesario a su matrimonio.

Actualmente George Forsyth continúa aplicando las reformas que tenía planeadas para La Victoria, mientras que Vanessa Terkes forma parte del programa 'En boca de todos', donde tiene su propia secuencia.