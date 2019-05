Sophie Turner culpa a Emilia Clarke por taza filtrada en Game of Thrones [VIDEO]

¿La enemistad que llevan en la ficción pasó a la realidad? La actriz Sophie Turner, quien interpreta a Sansa Stark en "Game of Thrones", rompió su silencio sobre la polémica que se desató por un "error" en una de las escenas del capítulo de la popular serie de la producción HBO.

Como se recuerda, durante el capítulo cuatro, “The Last of the Starks”, de la octava temporada de "Game of Thrones", apareció una taza de Starbucks junto a Daenerys Targaryen, personaje de Emilia Clarke, durante el banquete de Winterfell.

En una visita al programa de Jimmy Fallon, "The Tonight Show", la esposa del cantante Joe Jonas aclaró que ella no tenía nada que ver con el error, que dio de qué hablar en los últimos días, y culpó directamente a Clarke. Además, aclaró que las fotografías en la que la muestran con el vaso en la mano es de otro día en el set de rodaje, pues esos son los vasos que usan diariamente entre escenas.

"¿Que por qué estoy sosteniendo ese vaso? ¡Es una escena diferente! Todos tenemos los mismos vasos para beber agua, té o lo que sea. Así que voy a decir que... ¡mira quién está sentado delante de la taza! ¡Emilia Clarke!", comentó entre risas la joven de 24 años.

Se compromete con un Jonas

Joe Jonas y Sophie Turner se conocieron gracias a una amiga de la actriz. La química fue inmediata, pues el 15 de octubre de 2017, la joven pareja anunció su compromiso a través de Instagram.



Priyanka Chopra habla de la boda de Joe Jonas y Sophie Turner

La modelo y esposa de Nick Jonas, Priyanka Chopra, aclaró que si estuvo presente en el enlace entre su cuñado Joe Jonas y la actriz Sophie Turner. Incluso, reveló que la pareja, que se casó en Las Vegas, tendrá una boda más grande.

"Fue muy divertido, y muy ‘Jophie’; yo les llamo así. Puedes contar con ellos para que se les ocurra algo así. ¡Es típico de ellos! Y obviamente también van a tener otra boda, que será preciosa y maravillosa. No sé si se supone que no debería decir nada al respecto", explicó Priyanka en una entrevista al portal Access Hollywood.