El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, estuvo con Mónica Delta en EL programa Punto Final para responder acerca del panorama actual en el país, se pronunció también acerca de las medidas adoptadas para la búsqueda de Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, quien tiene un dictamen de 36 meses de prisión preventiva dictada por el juez Richard Concepción Carhuancho debido a que sería presuntamente líder de la red criminal 'Los Waykis en la Sombra'.

"Yo no me voy a pronunciar sobre ese tema como lo ha hecho el señor Presidente del Congreso, la Policía está buscándolo y cumpliendo con su trabajo (...) no considero dar mayor información porque somos en este caso el Ministerio del Interior el que está a cargo del cumplimiento de este y otros mandatos judiciales", dijo el ministro.

Asimismo, Santiváñez fue consultado por Vladimir Cerrón, quien lleva más de un año prófugo y desde la clandestinidad brinda entrevista y usa sus redes sociales para opinar sobre la situación social y política del país, sin que el Gobierno lo capture y respondió que la PNP hace su trabajo; sin embargo, no logran tener éxito.

"La Policía Nacional del Perú está en constante participación de las actividades de investigación, el Comandante General lo ha informado, en el último mes se tuvo la intervención de seis propiedades, no se tuvo éxito en el objetivo pero se continúan con las investigaciones (...) la instrucción de la señora presidenta siempre ha sido promover la captura de Vladimir Cerrón", sentenció.

Juan José Santiváñez no asegura que Harvey Colchado

El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, señaló que no puede asegurar el regreso del coronel Harvey Colchado como jefe de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac), a pesar de que la Oficina de Disciplina de la Inspectoría General de la Policía Nacional del Perú (PNP) decidió anular la medida que lo apartó temporalmente del cargo.

En declaraciones a Canal N, Santiváñez dijo que "la Policía ya dejó sin efecto la separación temporal del coronel Harvey Colchado, pero eso no asegura que retome su posición".

Según detalló, la anulación de la medida cautelar no implica automáticamente la restitución del oficial en su anterior puesto. "El régimen disciplinario establece que una medida provisional, conocida como cautelar, se aplica dentro del procedimiento y tiene vigencia hasta que se emita la resolución final. Esto no significa la reinstalación inmediata en el cargo, ya que estos son ocupados por otros oficiales en su ausencia", afirmó.

El ministro también recordó que el cargo que tenía Colchado ahora es desempeñado por el coronel Moreno Panta, cuyo derecho al puesto no puede ser vulnerado. Además, precisó que la resolución en este caso es de carácter sancionador, lo que permitió levantar la medida cautelar previamente impuesta.