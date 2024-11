➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 25 de noviembre, según Jhan Sandoval

Este lunes 25 de noviembre, Jhan Sandoval revela en su horóscopo de hoy las predicciones astrológicas para cada uno de los signos zodiacales: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Descubre qué te deparan los astros en aspectos clave como el amor, el trabajo y la salud, y saca el mejor provecho de las energías del día.

Horóscopo de ARIES 2024

(21 de marzo - 19 de abril)

Encuentras la solución a temas complicados de resolver, ahora tu gestión será más eficiente y productiva. En el amor, no permitas que la desconfianza los siga distanciando, acércate.

Horóscopo de TAURO 2024

(20 de abril - 20 de mayo)

La recarga que sientes te obligaría a buscar apoyo. Hoy contarás con la ayuda necesaria y avanzarás. A pesar de la actitud impulsa de esa persona, tomar acciones radicales no será la solución.

Horóscopo de GÉMINIS 2024

(21 de mayo - 20 de junio)

Descartarás algunos proyectos y planificarás nuevas estrategias, con esfuerzo todo lo concretarás. Retomas contacto con alguien que despertara pasiones, tienes que mantener el control.

Horóscopo de CÁNCER 2024

(21 de junio - 22 de julio)

Tendrás que lidiar con alguien que no coincide con tus ideas, debes evitar perder la paciencia. Esa persona que actúa con inmadurez estaría alterando tus emociones y generándote obsesión.

Horóscopo de LEO 2024

(23 de julio - 22 de agosto)

A pesar del exceso de responsabilidades, tendrás el ingenio y la capacidad para manejarlo todo. Ahora que analizarás fríamente esa situación amorosa, comprobarás lo conveniente del distanciamiento.

Horóscopo de VIRGO 2024

(23 de agosto - 22 de septiembre)

Hay personas que intentarán contaminar tu mente con ideas negativas, sé indiferente e insiste con tus proyectos. En el amor, no es el momento de insistir, ambos necesitan recuperar espacios.

Horóscopo de LIBRA 2024

(23 de septiembre - 22 de octubre)

Es posible que muera un proyecto, pero para comenzar otro donde encuentres más alianzas y apoyo. Podrías explotar con alguien que no tiene el deseo de dañarte, controla tu temperamento.

Horóscopo de ESCORPIO 2024

(23 de octubre - 21 de noviembre)

Una falta de capitales o dinero te estaría complicando alguna gestión, no debes de paralizarte. Sabes del atractivo que ejerces sobre esa persona, no propicies nada que no puedas sostener.

Horóscopo de SAGITARIO 2024

(22 de noviembre - 21 de diciembre)

Termina la incertidumbre, llega una propuesta que te permitirá recuperar solidez y solvencia. La soledad te está haciendo madurar en lo emocional. Fortaleces tu autoestima y seguridad.

Horóscopo de CAPRICORNIO 2024

(22 de diciembre - 19 de enero)

Horóscopo de ACUARIO 2024

(20 de enero - 18 de febrero)

Empiezas a tomar distancia de alguien dominante que ha intentado coartar tus tiempos y espacio. En el amor, la terquedad de tu pareja te haría perder la paciencia, pelear no conduce a nada.

Horóscopo de PISCIS 2024

(19 de febrero - 20 de marzo)

Algo que parecía gestionarse rápidamente empieza a dilatarse, tienes que buscar asesoría. Vuelve la armonía, tomarás conciencia de los errores y empezarás a cambiar, todo irá mejorando.