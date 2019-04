La Chilindrina confiesa el mísero sueldo que recibía de Chespirito en 'El Chavo del 8' [VIDEO]

'La Chilindrina' contó en su libro autobiográfico la razón por la cual tuvo que dejar "El Chavo del 8". El popular 'Chespirito' no era un gran pagador, a pesar que la reconocida serie le brindó fama, no fue una gran montaña de dinero la que amasó.

"Honestamente, me costó mucho trabajo decidirme a dejar a ‘Chespirito’. Con él ganaba 100 pesos mexicanos a la semana (5,28 dólares) y en el otro lugar iba a tener 2 mil por programa, o sea, mil por semana. La vida es un sendero de encrucijadas y muchas veces toma uno el sendero equivocado. ¡Todos cometemos errores!”, confesó la gran María Antonieta de las Nieves.

El personaje de 'La Chilindrina' la hizo mundialmente reconocida, sin embargo, la poca remuneración que recibía por su interpretación terminó produciendo que María Antonieta de las Nieves busque otro trabajo en el cual le paguen mejor.

Lamentablemente esta decisión tuvo repercusiones en su amistad con Roberto Gómez Bolaños y grandes problemas judiciales, los cuales finalmente entregaron el personaje de 'La Chilindrina', a la actriz,

Recuerdo que lo fui a ver y lamentó mi decisión, pero entendió mi situación y dejó entrever que podría regresar cuando quisiera porque mi lugar no lo iba a ocupar nadie. Cuando registré el personaje él me llamó enojado y me amenazó con no trabajar más en ningún lado. Hasta me exigió que me pusiera de rodillas y le pidiera perdón", expresó 'La Chilindrina'.

Cinco datos que no conocías de 'La Chilindrina'

-María Antonieta de las Nieves protagonizó a 'La Chilindrina' estando en gestación.

- Empezó con su vida artística a los ocho años de edad como actriz de doblaje. Su voz fue una de las más pedidas durante las décadas de los sesentas y setentas.

-María Antonieta de las Nieves dejó "El Chavo del 8" en 1973 para tener su programa propio, sin embargo, su poco éxito provocó que vuelva con 'Chespirito'.

-Los lentes de 'La Chilindrina' no tenían lunas en la mayoría de programas.

-Fue su madre la que confeccionó el vestuario del mítico personaje.