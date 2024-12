La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, se pronunció sobre el tema de la pena para violadores de menores de edad que la presidenta Dina Boluarte mencionó durante su discurso en una reciente actividad oficial. Al respecto, Espinoza señaló que esta opción no es una salida viable para estos casos.

"No es una salida, es una salida fácil, es una salida corta, inmediata, pero no va a resolver nada", expresó la fiscal de la Nación durante una entrevista para Punto final. Al respecto, Delia Espinoza recalcó que, pese a que existen altas penas como la cadena perpetua, los delitos como la delincuencia y las violaciones continúan sin disminuir.

"¿Han bajado las violaciones? Las penas para violaciones no bajan de los 30 años hasta la cadena perpetua, respecto de menores. Entonces, no disuade, no desanima a la delincuencia", agregó.

Asimismo, también cuestionó cuál sería el escenario en caso de un posible error judicial. "En Estados Unidos, donde tanto se toma como ejemplo de que hay pena de muerte, suele haber errores", afirmó Delia Espinoza, recalcando que existiría un riesgo de condenar erróneamente a inocentes en el contexto de penas irreversibles como lo son la pena de muerte.

Delia Espinoza cita a Dina Boluarte para el 2 de enero por caso Vladimir Cerrón

Además, durante la entrevista con Mónica Delta, la fiscal Delia Espinoza citó a la presidenta Dina Boluarte para el próximo 2 de enero a fin de de que declare sobre un presunto caso de encubrimiento personal relacionado con Vladimir Cerrón.

"El día jueves temprano firme la resolución ya fijando la fecha para los próximos días para que la señora presidenta sea convocada, para el 2 de enero. Precisamente por un tema de agenda y días de notificación previos, somos muy cuidadosos de los plazos", expresó Espinoza.

Con respecto al último mensaje a la nación de Dina Boluarte, donde cuestionó las investigaciones en su contra, la fiscal de la Nación aclaró que, aunque la mandataria tiene derecho a expresarse, el trabajo del Ministerio Público continúa sin verse afectado.

"Yo no estoy en la cabeza de la señora, ella sabrá por qué se ha expresado de esa manera, lo único que nosotros hacemos en continuar con nuestro trabajo, eso es un tema que no tiene mayor importancia, lo importante es que leyes están dando en el Congreso", puntualizó.