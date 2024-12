Monterrey vs América EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver el partido de vuelta de la final del Apertura 2024?

¿A qué hora juega Monterrey vs América EN VIVO por la final del Apertura 2024? El partido de vuelta entre los ‘Rayados’ y las ‘Águilas’ será determinante para definir al campeón del certamen, tras un emocionante duelo de ida que dejó a los de Ciudad de México con una ventaja de 2 a 1 a favor. El Estadio BBVA será el epicentro de la acción, que se disputará el domingo 15 de diciembre de 2024 desde las 7.00 p. m., según la hora local. Canal 5, TV Azteca 7 y TUDN tienen los derechos televisivos para la transmisión del cotejo, mientras que La República Deportes tendrá una cobertura especial tanto de la previa como del minuto a minuto de este partidazo.

¿Cuándo juega Monterrey vs América por la final del Apertura 2024?

El decisivo enfrentamiento Monterrey vs América se llevará a cabo este domingo 15 de diciembre de 2024. Este partido corresponde a la vuelta de la final del Apertura 2024 de la Liga MX, el torneo más importante del fútbol mexicano en esta temporada. Después del emocionante duelo de ida, donde las Águilas lograron un ajustado triunfo, los Rayados buscarán aprovechar su condición de local en el Estadio BBVA para revertir el resultado.

¿A qué hora juegan Monterrey vs América?

El partido de vuelta de la final Apertura 2024 entre Monterrey vs América está programado para iniciar a las 7.00 p. m. (hora local de México). Si estás fuera del país, es importante considerar las diferencias horarias para no perderte ni un minuto de acción. Por ello, a continuación te mostramos el cronograma en otras partes de Latinoamérica y en España:

Costa Rica, Guatemala, El Salvador y Nicaragua: 7.00 p. m.

7.00 p. m. Colombia, Ecuador, Panamá y Perú: 8.00 p. m.

8.00 p. m. Venezuela, Bolivia, República Dominicana y Puerto Rico: 9.00 p. m.

9.00 p. m. Argentina, Chile, Uruguay, Brasil y Paraguay: 10.00 p. m.

10.00 p. m. España: 2.00 a. m. (del lunes 16 de diciembre).

¿Dónde ver Monterrey vs América EN VIVO?

Los aficionados podrán seguir el Monterrey vs América EN VIVO a través de las pantallas de Canal 5 y TV Azteca 7 por señal abierta, mientras que TUDN será la opción principal en televisión paga. En Estados Unidos, el partido podrá vivirse por la señal de Univisión y TUDN.

¿Cómo ver Monterrey vs América ONLINE y GRATIS?

Si no puedes acceder a una televisión, tienes la opción de seguir el Monterrey vs América en vivo y online mediante ViX, que emitirá el encuentro en México, mientras que en Estados Unidos puedes acceder a Univisión Now y TUDN en sus versiones digitales. Asimismo, podrás seguir la final del Apertura 2024 por la cobertura de La República Deportes, que te traerá todos los pormenores de la previa, así como el minuto a minuto del cotejo.

Monterrey vs América: alineaciones posibles

Monterrey: Luis Cárdenas, Stefan Medina, Víctor Guzmán, Héctor Moreno, Gerardo Arteaga; Jorge Rodríguez, Iker Fimbres, Óliver Torres, Roberto De la Rosa, Sergio Canales; Germán Berterame.

Luis Cárdenas, Stefan Medina, Víctor Guzmán, Héctor Moreno, Gerardo Arteaga; Jorge Rodríguez, Iker Fimbres, Óliver Torres, Roberto De la Rosa, Sergio Canales; Germán Berterame. América: Luis Malagón; Kevin Álvarez, Israel Reyes, Ramón Juárez, Sebastián Cáceres, Cristián Borja; Víctor Dávila, Jonathan Dos Santos, Álvaro Fidalgo, Alejandro Zendejas; Henry Martín.

Monterrey vs América: pronóstico

El favorito para llevarse el partido de vuelta por la final del Apertura 2024 es América, que, según Forebet, página especializada en pronósticos deportivos, cuenta con 38% de probabilidades de llevarse el triunfo por un marcador recomendado de 2 a 1. El empate cuenta con 32% de opciones, mientras que el resultado menos posible es el triunfo de Monterrey, que tiene 29% d e chances.