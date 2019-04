Maisie Williams: “No quiero más fama”

En medio de toda la vorágine que significó el estreno del primer capítulo de la octava y última temporada de ‘Juego de tronos’, Maisie Williams, una de las protagonistas más queridas de la serie de HBO, reveló a The Guardian detalles de lo que le costó convertirse en toda una celebridad cuando tan solo era una niña, una vez que asumió el personaje de Arya Stark.

La joven, hoy de 23 años, contó que la fama ha sido una carga pesada de llevar. “Recientemente, tuve la oportunidad de vivir mi vida en lugar de vivirla delante de la gente y luego contárselo, ¿sabes? Siento que así es básicamente como pasé mi adolescencia. Estuve viviendo la vida de un actor y luego hablé de ello, pero en realidad nunca sentí como si hubiera vivido un día en mi vida”.

Ella dice que solía emborracharse la primera noche de los fines de semana libres, y luego se sintió tan mal por el resto del fin de semana que no era como si hubiera tenido un descanso, “así que he dejado de beber en exceso ahora”, dice.

Maisie recuerda que a los 13 años, cuando comenzó a ser famosa por ‘Juego de tronos’, le hicieron una entrevista telefónica en la que le preguntaron si Arya era feminista. “Y yo descolgué el teléfono y le pregunté a mi mamá (...) Me sentí muy mal de que un periodista haya puesto a un niño en esa situación. Sí... pensé que la palabra debía tener algo que ver con las mujeres, y sabía que Arya era un personaje femenino fuerte, así que dije: ‘Oh, sí, ella es un personaje femenino fuerte’, pero estaba adivinando”.

Williams insiste en que siempre estuvo bien protegida por los productores de ‘Game of Thrones’. “Pero se siente como que nunca aprendemos. Sigo viendo comentarios ignorantes y veo que sucede de nuevo con estrellas más jóvenes en otras producciones, donde los publicistas realmente quieren crear la tormenta de medios (alrededor de estrellas infantiles). Siento que personalmente tengo que retirarme, porque probé ese tipo de fama con este programa y me hice una promesa: no quiero eso. Mis agentes me dicen cosas como: ‘Elevaremos tu perfil’, y realmente no entiendo lo que eso significa porque para mí suena a ser mucho más famoso, algo que no me interesa. Si este espectáculo es lo mejor que he hecho, lo hice bien. No lo hice tan mal”.

Actualmente Maisie regenta Daisie, una aplicación de exhibición y redes sociales para ayudar a las personas creativas a hacer que su trabajo sea visto por las industrias en las que anhelan trabajar. Además, pronto interpretará a Wolfsbane en The New Mutants, una película de superhéroes de Marvel que será la última entrega de la serie X-Men.

Récord de sintonía

Por otro lado, el estreno de la octava y última temporada de ‘Juego de tronos’, el domingo último, logró concretar 17,4 millones de espectadores en Estados Unidos a través de todas sus plataformas, incluidas las aplicaciones de streaming que posee HBO.

Esa cifra no solo supera la marca de la propia serie, ya que el final de la séptima temporada había logrado 16,9 millones hace dos años, sino que además lo instaló como el programa más visto en la historia de esa televisora.

El impacto de ‘Juego de tronos’ también se trasladó a Twitter, en donde por primera vez un capítulo de la serie congrega a más de cinco millones de tweets. En ese escenario, el momento de la revelación de Sam sobre los verdaderos padres de James Snow fue el momento más tuiteado del capítulo.

A nivel mundial, HBO desconoce el número total de la audiencia de la serie, pero se estima que, por lejos, es la serie de televisión más vista del mundo en este momento y podría llegar a los 100 millones de espectadores. ❖

