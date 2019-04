Lena Headey rompe su silencio sobre polémico desnudo en Game of Thrones

Lena Headey, quien da vida a la malvada Cersei Lannister en Game of Thrones, levantó la polémica a pocas horas del episodio estreno de la octava temporada de la serie de HBO. La actriz habló del controversial desnudo que realizó en una de las escenas.

La británica señaló al tabloide The Sun que estaba embarazada cuando se filmó la escena, por tal motivó usó una doble de cuerpo. Sin embargo, la actriz fue víctima de crueles críticas, pues cuestionaron su capacidad como profesional.

PUEDES VER Lena Headey: "El negarme a dormir con Harvey Weinstein afectó mi carrera"



"Algunas personas pensaron que yo era menos actriz por usar un doble de cuerpo. Fue un poco impactante", comentó.

Como se sabe, una de las escenas más polémicas de Game of Thrones es la 'Caminata de la vergüenza', donde Cersei es despojada de su ropa y obligada a caminar desnuda en público.

Headey de 45 años aseguró al mismo medio inglés que no le da miedo posar sin ropa ante el lente.

"He hecho desnudos No soy contraria a eso. Soy una actriz muy emotiva y me siento realmente motivada por eso. Para hacer mi trabajo, me permito ser realmente vulnerable. No sé hacerlo de otra manera", señaló.

En otra parte de la entrevista, Lena confesó que el personaje de Cersei le ayudó a lidiar con su divorcio de Peter Loughran. "Traté de poner en Cersei de una manera que era catártica para mí, de lo contrario, habría tenido un colapso ".

Finalmente, la actriz reveló que se quebró cuando grabó su última escena como Cersei. "Me fui y me subí al auto, rompí a llorar. Estaba devastada. Han pasado nueve años y ha sido increíble, y estoy feliz de encontrar cosas nuevas".

Conoce más de Lena Headey