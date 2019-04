El actor Eduardo Yañez defiende la reacción violenta de Pablo Lyle [VIDEO]

El protagonista de la telenovela Corazón Salvaje, Eduardo Yañez se pronunció sobre la golpiza que le propinó su colega Pablo Lyle a otro hombre y que acabo con la muerte de este unos días después en un hospital de Estados Unidos.

En declaraciones al programa "Al rojo vivo", el actor mexicano Eduardo Yañez admitió no estar totalmente informado sobre el caso, sin embargo, por lo que pudo ver en las cámaras de seguridad, aseveró que la reacción de Pablo Lyle posiblemente hubiera sido la de él mismo de encontrarse en una situación similar.

“No sé qué le habrán dicho, no sé qué habrá pasado, la verdad no estoy enterado del asunto, porque se ven las cámaras y las notas. No puedo basarme en los medios porque son bien gandallas. Se ve la agresión de una persona hacia el vehículo donde él estaba y punto. Él quizás reaccionó como yo hubiera reaccionado”, declaró Eduardo Yañez.

Asimismo, Eduardo Yañez pidió evitar los juicios de valor sobre cuál debió ser la reacción correcta de Pablo Lyle en esa situación.

"También muchos compañeros de ustedes dicen es que debiera, hubiera, debía, ¡ni una, ni otra, ni la otra, eso no existe, porque no fue así!, fue de cierta manera y hay que estar en los zapatos de esa persona para saber por qué reacciona así".

Finalmente, al igual que otros artistas como la hija de Angélica Rivera, Sofía Castro quién envió un mensaje de apoyo a Pablo Lyle, el actor de La Reina del Sur 2, Eduardo Yañez destacó las cualidades de su colega negando que tenga un carácter violento o una personalidad fría.

“Nos hemos cruzado varias veces, siempre ha sido un hombre educado, amable, muy profesional, dedicado a su familia. El asunto en el que está envuelto es una pena, es muy dramático, y yo lo único que le deseo es que salga con bien de todo esto”.

¿Cuál es la situación actual de Pablo Lyle?

El pasado domingo 31 de marzo durante una disputa por un incidente de tránsito, el actor Pablo Lyle bajo de su vehículo y golpeó de un puñetazo en la cabeza al ciudadano cubano José Ricardo Hernández [63 años]. A causa del golpe, el hombre sufrió una lesión cerebral, siendo desconectado 4 días después por sus familiares.

A raíz de ello, Pablo Lyle fue arrestado y salió libre tras pagar una fianza de 50 mil dólares. Actualmente se encuentra con arresto domiciliario a la espera de su juicio a realizarse el 1ro de mayo, de encontrarse culpable podría recibir una condena de 5 a 15 años de prisión.