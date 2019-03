Rihanna y su sexy manera de promocionar lencería [VIDEO]

Pese a que está alejada de los escenarios y de industria musical, la cantante Rihanna siempre viene dando de qué hablar por su continuidad en redes sociales, especialmente en Instagram donde tiene un gran número de seguidores.

Esta vez, la intérprete de 'Umbrella' y 'Diamonds' enloqueció a sus fans de Instagram al compartir distintas fotografías donde ella posó en sexy lencería.

"Esperando que llegue abril en 'Savage x Fenty'. Obtenga estos modelos desde el primero del mes próximo", fue la descripción que acompañó a las instantáneas de Rihanna.

Los seguidores de la cantante no se hicieron esperar y se pronunciaron en la sección comentarios para halagar a la modelo por su silueta y sus estilizadas medidas.

"Estoy tan enamorado de ti", "eres una gran belleza de mujer", "creo que me enamoré", "eres la mujer más hermosa que haya visto en mi vida", "siempre enamorando al mundo con tu belleza", "eres admirable", "todos te aman" y "tienes la figura de una diosa", se pudo leer entre los comentarios de la red social.

Según se pudo ver en el Instagram de la cantante Rihanna, ella viene enfocándose en su marca de ropa, donde ella es la modelo principal en los catálogos.

El último álbum discográfico de Rihanna fue en el 2016 con 'Anti', donde se deprenden temas como 'Consideration', 'Needed me', 'Yeah, i said it' y 'Close to you'.

El trabajo de la exitosa cantante ha sido reconocido en los Grammy, Billboard Music Awards, Premios Brit, American Music Awards, entre otros premios.

