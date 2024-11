Fleischman critica a Lozano por viajar a Asunción en medio de investigación: ¿Busca protección?

El último martes 19 de noviembre, la Quinta Sala Penal de Apelaciones Nacional revocó la detención preliminar del presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Agustín Lozano, quien había sido ingresado por una investigación en su contra por ser el caudillo de una presunta organización criminal y otros delitos vinculados al caso Los Galácticos del Fútbol. Días después de esta decisión, el mandamás del fútbol peruano fue visto en horas de la noche del último jueves 21 abordando un avión rumbo a Asunción.

En las imágenes difundidas en la red social 'X' se puede ver a Lozano caminando dentro del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez junto a su esposa rumbo a Asunción, donde se llevará a cabo la final de la Copa Sudamericana entre Racing Club vs Cruzeiro.

Tras esto, el periodista deportivo Eddie Fleischman se mostró muy crítico sobre el accionar del presidente de la FPF y enfatizó en que seguramente estaría buscando protección por parte de Conmebol: "Parece que alguien tenía ganas de ir a la final de la Copa Sudamericana en Asunción y a buscar un préstamo -¿y también protección- a Conmebol", escribió el comunicador.

Previo a esto, Eddie Fleischman ya había señalado que varios trabajadores de la FPF no estaban al día con la CTS (Compensación por Tiempo de Servicio) y desde junio no se ha depositado la AFP (Administradoras de Fondos de Pensiones). Además, contó que a los trabajadores les han cortado las líneas de sus celulares porque no han pagado a la empresa proveedora en los últimos 3 meses.

"Me escriben desde Videna: “Eddie: hoy le han cortado la línea de celulares a toda la FPF, porque deben 3 meses. Deben CTS y desde junio AFP, ese HD*** dice que fue la mejor gestión. No están al día en nada, ahora los celulares. Arruinaron todo”, publicó en su cuenta oficial.

Comentario sobre Agustín Lozano. Foto: captura 'X'/Fleischman

Agustín Lozano enfrenta pedido de prisión preventiva en libertad

Tras salir en libertad, el Poder Judicial iba a realizar el último miércoles 20 de noviembre una audiencia de pedido de prisión preventiva contra Agustín Lozano y las otras personas involucradas. Sin embargo, no se pudo efectuar y la audiencia se reprogramó para el martes 10 de diciembre a las 9.00 a. m. (hora peruana).

El presidente de la FPF enfrenta una solicitud de prisión preventiva por parte del Ministerio Público de 36 meses por liderar una presunta organización criminal.

Agustín Lozano se pronunció sobre su gestión al frente de la FPF

Durante una entrevista para RPP, Agustín Lozano manifestó que en estos momentos no piensa en una posible reelección y que solo se encuentra mentalizado en poder cumplir su mandato, el cual culmina en diciembre del 2025.

"De cumplir mi mandato, lo voy a cumplir, pero creo que sería irresponsable de mi parte que en este momento, que estoy enfocado en cosas más importantes, yo tenga que pensar en algo que no tiene espacio para mí. En este momento pienso en mi familia, en las tareas que la Federación está desarrollando y ejecutando. (Sobre la reelección) Ni lo he pensado", indicó.