Beto Ortiz revela en qué mintió Nicola Porcella en ‘El valor de la verdad’ [VIDEO]

Beto Ortiz inició una nueva temporada de ‘El valor de la verdad’ teniendo como invitado a Nicola Porcella, quien en ese momento se encontraba en medio de la polémica al revelarse que él estuvo en la fiesta donde supuestamente doparon a Poly Ávila.

Al inicio de su programa, el periodista de Latina desmintió los rumores que apuntaban a que el canal le pagó 100 mil soles a Nicola Porcella para presentarse en el programa ‘El valor de la verdad’.

"Muchos dijeron que esto era un arreglo. Yo estoy viniendo sin cobrar ni un sol. Creo que es un tema tocarlo por plata, que no tenga que responder por dinero. Es un tema súper serio. Quiero esclarecer de la mejor manera”, dijo.

El exparticipante de ‘Esto es Guerra’ también indicó que no quería quedarse con el premio si respondía con la verdad las 21 preguntas. Es decir, los 50 mil soles.

“Yo voy a responder las 21 preguntas, yo he pasado el polígrafo, mi única condición es la de no cobrar dinero. Vengo a decir la verdad, no para ganar dinero. Por más que gustaría ganarlo, para mí no debería haber un premio. Voy a intentar pasar todos los niveles sin premio", expresó el exnovio de Angie Arizaga.

Esa iba a ser la primera vez en la historia de 'El valor de la verdad' en el que un concursante solicita no recibir el premio. Sin embargo la verdad fue otra.

Cinco semanas después, Beto Ortiz sorprendió a más de uno al revelar que Nicola Porcella sí cobró el premio mayor, cuando en un principio dijo que no quería cobrar ningún dinero.

El conductor de ‘El valor de la verdad’ que no le dieron un dinero adicional por participar en el programa, solo se desembolsó dinero para pagarle los 50 mil soles. "No le dimos nada, solo se llevó lo que ganó con sus respuestas", dijo el periodista al diario Trome.

En dicha entrevista, Beto Ortiz confesó que ahora tiene su productora y esta le vende el programa a Latina y que el presupuesto del mes es de 100 mil soles.