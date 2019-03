Premier 'Don Panta' saca carcajadas con divertido sketch en 'El Wasap de JB' [VIDEO]

La designación de Salvador del Solar como Primer Ministro del gobierno de Martín Vizcarra no solo ha marcado la agenda política, sino de la farándula local y es que diversos colegas actores se manifestaron sobre su juramento al cargo. Un acontecer de esta magnitud no pasó desapercibido para ‘El Wasap de JB’ ya que la producción a realizar un divertido sketch.

Jorge Benavides fue el encargado de dar vida al Premier a quien apodaron ‘Don Panta’. La secuencia consistió en un extraño casting para las nuevas integrantes de su gabinete. No solo las actrices se encargaron de dar vida a las recordadas ‘visitadoras’, sino los actores como Rodolfo Carrión ‘Felpudini’, Enrique Espejo ‘Yuca’, Dani Rosales, Walter Ramírez ‘El Chorri’ y Joao Castillo, quienes sacaron más de una carcajada con sus ocurrencias usando los recordados vestidos de colores verde y rojo.

La estrella del sketch de ‘El Wasap de JB’ fue Dayanita, actriz transgénero que sábado a sábado conquista el corazón de miles de televidentes con su actuación y sentido del humor.

Asimismo, Dani Rosales imitó a la ‘colombiana’ recordado personaje que dio vida Angie Cepeda junto al premier Salvador del Solar en la película “Pantaleón y las visitadoras”.

JORGE BENAVIDES VS SALVADOR DEL SOLAR

El actor Jorge Benavides y el exministro de Cultura, Salvador del Solar tuvieron un enfrentamiento legal y verbal por el personaje ‘La Paisana Jacinta’. El ahora Primer Ministro consideró que la figura cómica es “denigrante para la mujer andina”, por su parte JB, se defendió asegurando que “se debería de diferenciar la ficción con la realidad”. “Es como si yo dijera que a mí me avergüenza su personaje de 'Pantaleón' porque denigra y deja a los militares como cafichos y proxenetas. No tendría sentido porque yo sé que es un personaje de la ficción, que no existe”, indicó el integrante de ‘El Wasap de JB’.

VER PROGRAMA DE 'EL WASAP DE JB' 16 DE MARZO