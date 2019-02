Premios Oscar 2019: Conoce los nominados a Mejor Director

La 91 edición de los Premios Oscar 2019 se llevará a cabo el 24 de febrero y una de las mayores expectativas del público amante del séptimo arte está en quién se llevará a casa el premio a Mejor Director.

La confirmación del evento y de la lista de los candidatos para las distintas categorías fue anunciada el 22 de enero, de los cuales se dio a conocer que cinco películas competirán para conseguir la estatuilla a Mejor Director. Alfonso Cuarón (Roma), Yorgos Lanthimos (The Favourite), Spike Lee (BlackkKlansman), Adam MacKay (Vice), y Pawel Pawlikolwski (Cold Ward) son directores nominados al Oscar 2019. Los creadores de increíbles historias se disputan importante mérito.

Nominados a mejor director al Oscar 2019

Los premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográfica de Estados Unidos, que se desarrollará en el Dolby Theatre de Hollywood, ubicado en Los Ángeles, mostró a los Nominados a Mejor Director al Oscar 2019 y Alfonso Cuarón encabeza la lista en la categoría Mejor Director.

Alfonso Cuarón (Roma)

El cineasta mexicano Alfonso Cuarón Orozco y su película "Roma" ha marcado un hito en la historia de los Premios Oscar, pues competirá por 10 estatuillas el próximo 24 de febrero y entre ellos a mejor director.

El film, rodado en blanco y negro, ya ha recibido distintos premios importantes del cinta, y se convierte en uno de los motivos por los que sus compatriotas consideran que será ganador de la mencionada categotía. Y es que la historia de dos empleadas domésticos en la Ciudad de México de los años 70, que ayudan a una madre de cuatro hijos mientras su esposo se encuentra fuera del país por un largo de tiempo, ha conquistado a los miembros de la Academia de Hollywood.

El cineasta está como favorito en esta categoría Mejor Directo debido a que el los premios BAFTA arrasó con cuatro galardones: Mejor Director, Mejor Película de Habla no inglesa, Mejor Película y Mejor Fotografía.

Spike Lee (Infiltrado en el KkKlan)

Otro de los artistas nominados a Mejor Director al Oscar 2019 es Spike Lee con su largometraje "BlacKkKlansman", convirtiéndose en el sexto cineasta negro en recibir ese honor en la mencionada categoría, y si consigue ganar, sería el primer director negro en llevarse a casa una estatuilla.

La película que está situada a principios de los años 70, aborda el racismo exacerbado. Se trata de la historia de un negro, un afroamericano joven que decide ingresar a la policía y poco a poco consigue convencer a sus jefes, quienes luego deciden mandarlo a la inteligencia local y se infiltra en el grupo de Ku Klux Klan (KKKlan).

Pawel Pawlikowski (Cold War)

Sin embargo, no será tarea fácil conseguir el ansiado premio, pues Pawel Pawlikowski, también forma parte de la lista de cineastas nominados a mejor director al Oscar 2019. Pese a que casi casi toda su carrera lo ha construido en el Reino Unido, no le impidió dar una mirada a su país natal, Polonia, para así situar en ella partes de sus historias. "Cold War", también rodada en blanco y negro, ha sido considerada como una de las joyas europeas del 2018.

El film es el relato de un apasionado pianista que tiene la misión de conjuntar a un grupo de pianistas de artistas que promocione la música polaca en el extranjero. En el transcurso de selección se enamora de de una de las concursantes. La película se ambienta en el contexto de la Guerra Fría de la década de 1950 en Polonia, Berlín, Yogoslavia y París.

Adam McKay (Vice)

En la lista de increíbles creadores de historia también está Adam McKay, cineasta nominado en la categoría Mejor Director al Osacar 2019 por el film "Vice". Es un guionista, director, comediante y actor estadounidense. Su película, que comenzó a filmarse en septiembre de 2017 en distintas ubicaciones de Santa Clarita, y trata sobre Geaorge W. Bush, gobernador de Texas, quien para las elecciones presidenciales del año 2000 elige como mano derecha a Dick Cheney, presidente ejecutivo de Halliburton Co.



Yorgos Lanthimos (The Favourite)

Yorgos Lanthimos forma parte de los Directores nominados al Oscar 2019 por la película "The Favoutite", que narra la situación política durante el reinado de la Reina Anne y su cercana amiga y guía de gobierno, Lady Sarah Churchilli. El rodaje del largometraje se inició en el 2017 y desde su estreno mundial, en 2018, el film fue bien recibido por el público.

El creador de este film, Yorgos Lanthimos, nació en Grecia un 27 de mayo de 1973, y desde 1995 inició su carrera profesional al dirigir largometrajes, obras de teatro puestas en escena sobre danza, además de incontables anuncios de televisión.

Oscar 2019: Lista completa de las categorías y los nominados

MEJOR PELÍCULA

Black Panther

Green Book

Infiltrado en el KKKlan

Ha nacido una estrella

Vice

The Favourite

Roma

Bohemian Rhapsody

MEJOR ACTRIZ

Yalitza Aparicio (Roma)

Lady Gaga (Ha nacido una estrella)

Glenn Close (The Wife)

Olivia Colman (The Favourite)

Melissa McCarthy (Can You Ever Forgive Me?)

MEJOR ACTOR

Christian Bale (Vice)

Bradley Cooper (Ha nacido una estrella)

Rami Malek (Bohemian Rhapsody)

Willem Dafoe (At Eternity's Gate)

Viggo Mortensen (Green Book)

MEJOR ACTRIZ SECUNDARIA

Amy Adams (Vice)

Emma Stone (The Favourite)

Marina de Tavira (Roma)

Rachel Weisz (The Favourite)

Regina King (If Beale Street Could Talk)

MEJOR ACTOR SECUNDARIO

Mahershala Ali (Green Book)

Richard E. Grant (Can You Ever Forgive Me?)

Sam Rockwell (Vice)

Adam Driver (Infiltrado en el KKKlan)

Sam Elliot (Ha nacido una estrella)

MEJOR DIRECTOR

Alfonso Cuarón, por Roma

Spike Lee, por Infiltrado en el KKKlan

Pawel Pawlikowski, por Cold War

Adam McKay, por Vice

Yorgos Lanthimos, por The Favourite

MEJOR PELÍCULA DE ANIMACIÓN

Los Increíbles 2

Ralph Rompe Internet

Spider-Man: Un nuevo universo

Isla de perros

Mirai

MEJOR DOCUMENTAL

Free Solo

Minding The Gap

Hale County This Morning, This Evening

Of Fathers And Sons

RBG

MEJOR FOTOGRAFÍA

Cold War

Roma

Ha nacido una estrella

The Favourite

Never Look Away

MEJOR BANDA SONORA ORIGINAL

Infiltrado en el KKKlan

Isla de perros

Black Panther

If Beale Street Could Talk

El regreso de Mary Poppins

MEJOR CANCIÓN ORIGINAL

"All the Stars", de Black Panther

"Shallow", de Ha nacido una estrella

La balada de Buster Scruggs

"I'll Fight", de RBG

"The place where lost things go", de El regreso de Mary Poppins

MEJOR GUION ORIGINAL

Vice

Roma

The Favourite

El reverendo

Green Book



MEJOR GUION ADAPTADO

La balada de Buster Scruggs

Can You Ever Forgive Me?

Infiltrado en el KKKlan

Ha nacido una estrella

If Beale Street Could Talk

MEJOR EDICIÓN

Infiltrado en el KKKlan

Bohemian Rhapsody

The Favourite

Vice

Green Book

MEJORES EFECTOS ESPECIALES

Avengers: Infinity War

First Man

Ready Player One

Han Solo: una historia de Star Wars

Cristopher Robin

MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO

La balada de Buster Scruggs

El regreso de Mary Poppins

The Favourite

Black Panther

María I de Escocia

MEJOR MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA

María I de Escocia

Border

Vice

MEJOR MEZCLA DE SONIDO

Black Panther

Roma

Bohemian Rhapsody

First Man

Ha nacido una estrella

MEJOR EDICIÓN DE SONIDO

Black Panther

Un lugar tranquilo

Bohemian Rhapsody

First Man

Roma

MEJOR DISEÑO DE PRODUCCIÓN

Black Panther

El regreso de Mary Poppins

Roma

The Favourite

First Man

MEJOR PELÍCULA EXTRANJERA

Roma (México)

Shoplifters (Japón)

Cold War (Polonia)

Never Look Away (Alemania)

Capernaum (Líbano)

MEJOR CORTO DE ANIMACIÓN

Animal Behaviour

One Small Step

Weekends

Late Afternoon

Bao

MEJOR CORTOMETRAJE DE ACCIÓN EN VIVO

Detainment

Fauve

Mother

Marguerite

Skin

MEJOR CORTO DOCUMENTAL

Black Sheep

A Night At The Garden

End Game

Lifeboat

Period. End Of Sentence



