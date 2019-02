Nicola Porcella demanda a Magaly Medina y André Castañeda por quedarse sin trabajo

Aclaró su situación. El chico reality Nicola Porcella fue el primer invitado del programa "El valor de la verdad", el cual es conducido por el periodista Beto Ortiz. El modelo involucrado en la "fiesta del terror", en la que drogaron a las modelo Poly Ávila y Claudia Meza, hizo un anuncio que tomará por sorpresa a más de un miembro de la farándula.

En una de las preguntas que le formularon a Nicola Porcella, el modelo no dudó en expresar que se ha visto perjudicado por las series de acusaciones que hicieron en su contra, en la que lo han involucrado en los casos de las modelos drogadas en una parrillada organizada en Asia. Él acusó directamente a la periodista Magaly Medina y al exchico reality André Castañeda de ponerlo en el ojo de la tormenta por indicarlo como principal responsable.

Ante esto, Nicola Porcella le comentó a Beto Ortiz durante el programa "El valor de la verdad" que demandará oficialmente a Magaly Medina, André Castañeda y al canal ATV por mostrar sus imágenes y usar su nombre para relatar los hechos que ocurrieron en la "fiesta del terror".

"El canal me dijo, arregla tu tema, y tienen toda la razón del mundo. No supe elegir a la gente ese día. Yo estoy demandando a Magaly, André y al canal que salieron a decir. Es muy fácil decir yo no hablé de él, pero si usaron mis imágenes. Dicen 'chicos reality', habían tres, de los cuales descartaron dos, entonces, ¿quién es el que queda? Yo. ¿Por qué sale mi foto si habían más personas en la fiesta?"

Recordemos que Nicola Porcella y su abogado presentaron una carta notarial a Magaly Medina en ATV por las primeras declaraciones sobre la "fiesta del terror".

André Castañeda responde a defensa de Angie Arizaga

Pese a que algunos modelos han salido a la luz con la intención de minimizar lo sucedido en la fiesta y las declaraciones de Angie Arizaga que avalaron a Nicola Porcella, el deportista André Castañeda decidió pronunciarse al respecto y dejó en claro que continuará con la defensa de las chicas que se vieron afectadas por lo sucedido.

''Gracias a Dios y gracias a la primer denuncia que las chicas se están animando a contar la verdad que es lo más importante (...) Cada persona tiene su propia opinión'', manifestó el ex integrante de Combate, quien resaltó que todos los testigos de la fiesta serán llamados por la fiscalía para continuar con la investigación.