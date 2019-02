Hace más de 10 años, cuando Gerard Way, vocalista del grupo My Chemical Romance, creó el cómic de The Umbrella Academy junto al ilustrador Gabriel Bá, lo hizo dando una mirada a su yo interior y a esa sensación que siempre tuvo de ser un incomprendido.

“Yo me sentía muy incomprendido en la escuela, diferente, como un outsider. No era bueno en deportes, hacía cosas raras todo el tiempo, leía cómics, veía películas de terror. No era como todos, pero sí tenía un pequeño y genial grupo de amigos, no en la escuela, sino en la tienda de cómics, que se volvió mi lugar seguro”, revela el intérprete durante su encuentro con La República y otros medios de prensa en Sao Paulo.

Y es que la historia de The Umbrella Academy narra el extraño nacimiento de 43 niños con poderes especiales, que llegaron al mundo, inexplicablemente, de mujeres sin ningún tipo de conexión entre sí y que el día anterior al parto nunca presentaron signos de embarazo. Siete de ellos son adoptados por un excéntrico multimillonario, Sir Reginald, quien los regenta para integrar una academia que supuestamente ‘salvará al mundo’. Sin embargo, la falta de amor en la crianza y las diferencias que existen entre todos los hermanos hace que la relación familiar se fracture y que cada uno siga su propio camino. Hasta que un día, debido a la muerte del padre, vuelven a reunirse para lidiar con sus demonios y la amenaza real del fin del mundo.

“Siento que los superpoderes definen a los hermanos en muchas formas y han afectado sus personalidades. Obviamente, han atravesado por dramas y cosas así, pero es como lo que le pasa a cualquiera que tenga alguna habilidad”, acota Way.

El elenco de la serie, encabezado por Ellen Page, está integrado por Mary J. Blige, Cameron Britton, Tom Hopper, David Castañeda, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan y Aidan Gallagher.

Para Ellen Page,(nominada al Óscar a mejor actriz por Juno), The Umbrella Academy representa una historia sobre la diversidad. Aquí interpreta a Vanya, la violinista que, aparentemente, no posee ningún poder especial, a diferencia de sus hermanos.

“Lo que me atrajo de la serie fue algo que no había visto antes, y son estos chicos que son forzados a estar en situaciones extremadamente peligrosas, chicos que fueron explotados, convertidos en merchandising, en cómics. Después ellos emprenden un viaje para tratar de sanarse. Pienso que mucha gente se puede relacionar con eso de varias maneras”, dice.

Tom Hopper, quien interpreta al astronauta Luther, el más fuerte de los hermanos, acota: “Definitivamente hay un mensaje sobre la familia y sobre cómo, aunque tengas enormes diferencias, el amor puede sobreponerse a ellas porque uno necesita del otro mucho más de lo que cree. Estos personajes tienen sus problemas personales, se pelean mucho y hasta por momentos se odian, pero eventualmente no pueden vivir sin el otro porque todos se sostienen”, dice.

“Creo que la familia es la que tu armas, porque ellos no son hermanos de sangre, pero buscan la manera de amarse, respetarse, preocuparse por el otro, y encontrar una dinámica familiar complicada, pero fuerte”, advierte la actriz Emmy Raver-Lampman, quien interpreta a Allison.

A veces, como dice la canción de Fito Páez, en esta familia ‘llueve sobre mojado’, pero el amor, a la larga, es lo que los hace fuertes.❧