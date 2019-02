¿‘Chabelita’ se aumentó los labios?, ella se pronuncia en la red

La hija de Isabel Pantoja se fue a vacacionar a Colombia junto a la influencer peruana Aneth Acosta, pero al subir un video a sus historias de Instagram sorprendió a más de un seguidor con sus labios gruesos, ¿Se aumentó los labios? ¿Se aplicó bótox? ‘Chabelita’ lo explicó en Instagram para evitar que los medios de España hicieran más grande el tema.

Isa Pantoja contó que le dio un virus que provocó la hinchazón en sus labios. "Quiero que sepáis que esto que tengo aquí –dice, señalándose el labio inferior–, es un virus que tengo. Ya salí de Madrid (España) mala, pero aquí en Colombia me han tratado muy bien y ahora ya puedo comer", comentó la hija de la intérprete “Así fue”.

Luego de explicar la joven de origen peruano hizo un recorrido por la magnífica casa que ocupaban ella y Aneth. Esta habitación en tonos azules y sobre el mar hizo que que se quedara enamorada de tanta belleza natural, tal como señala en Instagram.

En el video sigue con unas imágenes de su habitación donde ha escrito "yo tan solita aquí". Muchos han interpretado que es un mensaje para Asraf Beno, con el que está viviendo un apasionado romance tras salir de la casa de 'Gran Hermano VIP'.



Capturas del video

Revelaciones

Kiko Rivera, hijo de la cantante Isabel Pantoja, dejó impactados a los espectadores de 'Gran Hermano Dúo', al revelar los turbulentos episodios que le tocó vivir. El DJ dio a conocer su adicción a las drogas y cómo esto afecto en su vida laboral y personal. "En determinado momento de mi vida, y de ahí viene en gran parte de mi depresión, tuve adicción a las drogas. Consumía hachís y marihuana todos los días, y también cocaína. Para mi ir a trabajar era pegarme una fiesta, no rendía en mi trabajo, no daba lo que tenía que dar", explicó Kiko Rivera.

Además, aseguró que gracias al apoyo de su esposa Irene Rosales y de su madre, la cantante Isabel Pantoja logró salir adelante. "Ella se puso firme y me enderezó, me costó lo más grande. Lo pasé muy mal, todos los bajones que tuve en mi cabeza pensaba que podrían solucionarse con las drogas. Gracias a mi mujer, a mi madre y a mis amigos de verdad he conseguido salir de ese mundo", contó.